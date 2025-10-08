Kicillof sigue con sus recorridas mientras arde LLA: reunión con productores en Olavarría

NARCOESCÁNDALO Andrés Sosa

Milei sumó otra derrota en PBA y lanza una plegaria libertaria a la Junta Electoral La audiencia convocada por la Justicia dejó en claro el rechazo unánime de todos los espacios políticos a la propuesta de La Libertad Avanza para reimprimir boletas. A la espera de una decisión, los tiempos corren y el show continúa. Qué dijo Axel Kicillof.