Milei sumó otra derrota en PBA y lanza una plegaria libertaria a la Junta Electoral

La audiencia convocada por lapara evaluar el pedido dede reimprimir boletas tuvo una muestra contundente de la oposición hacia el oficialismo. Todos las fuerzas que participarán de las elecciones marcaron un rotundo rechazo y cuestionaron seriamente al Gobierno nacional. Nueva derrota política para el espacio que comanda el presidentemientras espera un milagro.El encuentro se llevó a cabo durante unas cuatro horas en el palacio de lay bajo una gran expectativa. Además de las autoridades electorales, se hicieron presentes los apoderados de los sellos partidarios y algunos candidatos a diputados nacionales.El gobierno nacional estuvo presente a través del ministro de Interior,, la titular de la Dirección Nacional Electoral,, y la gerenta de asistencia técnica y legal del Correo Argentino,. Entre los postulantes estaban(Frente de Izquierda Unidad),(Frente Patriota Federal) y(Movimiento Confederal Argentino).Lo concreto es que ahora la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires deberá resolver sobre el pedido en las próximas horas y se llevó posturas claras al respecto de los actores que intervienen. El organismo está compuesto por(Cámara Federal de Casación Penal),(Juzgado Federan N 1) e(presidenta Suprema Corte Bonaerense).Los argumentos del oficialismo buscaron justificar la propuesta de la reimpresión de lacon los informes que le requirió la Justicia, pero también con las respuestas que le solicitaban los presentes. Fueron varias las consultas que le realizaron a Catalán y la más saliente fue sobre si contaban con fondos disponibles.“Llevamos adelante todo el proceso licitatorio en cada una de las áreas de una manera tan transparente y tan eficiente que la partida presupuestaria prevista por Hacienda, que hoy están en la cuenta del Ministerio del Interior disponibles”, sostuvo el Ministro.Previamente, el apoderado de Fuerza Patria,, indicó que “nosotros venimos a ratificar que venimos a colaborar, pero con el informe rendido por los los señores funcionarios y por las preguntas hechas y el informe hecho por la la doctora Sayal y el doctor Luppi,”. Luego, lanzó: “O, si se hace, se va a hacer de una manera sumamente apurada, no garantizando precisamente el bien jurídico protegido, que es el instrumento de votación”.El abogado mostró otro argumento y tomó palabras que había dicho Landívar tiempo atrás para reforzar la idea de no reimprimir. ”Quiero referenciar, con todo el respeto que me merece, a la doctora Luz Landívar, la actual directora nacional electoral, aclarando que no me gusta dar nombres propios, pero la doctora, cuando fue a informar a la Cámara de Diputados sobre la viabilidad y la necesidad de la boleta única, dijo:”.Finalmente, el apoderado del PJ bonaerense recurrió a una frase que generó risas irónicas en el auditorio., expresó.El juez Alejo Ramos Padilla dialogó con la prensa al finalizar la audiencia y explicó que “nos reuniremos y tomaremos la decisión” entre los miembros de la Junta Electoral. En ese sentido, contó que “era necesario era escuchar a todas las intervinientes para después poder tomar una decisión, teniendo en cuenta que lo principal para la Justicia Electoral, y entiendo que es para todos los partidos políticos y para todos los involucrados, es”., adelantó el magistrado sobre la resolución del pedido. Después indicó: ‘El Ministro del Interior lo que dijo es cuáles son los plazos que tiene el Correo Argentino para la impresión y para la distribución. Lo que también hay que tener en consideración son los plazos de impugnación, los plazos de apelación. Si hubiera habido un consenso unánime de todas las fuerzas políticas en cuanto al planteo, los plazos procesales no deberían ser tenidos en cuenta. Esa es otra circunstancia que también en una decisión de estas características se tiene que analizar”.El panorama después de la audiencia marcó una nueva derrota para las aspiraciones de Javier Milei de querer ganar en la provincia de Buenos Aires. Además de la decisión de quedebe encabezar la lista y no Diego Santilli, ahora espera un escenario más que difícil para la otra batalla. Así como ya apeló la decisión sobre quien debe ser el primer postulante, se espera que haya lo mismo en caso de que no le permitas reimprimir la BUP.El gobernadorse hizo eco de lo acontecido en La Plata en la visita que realizó a Olavarría este miércoles. El mandatario fue consultado sobre el dinero que admitió Catalán que sobraba y remarcó: “Ah, justo le sobraba (los 15.500 millones), esta vez hay plata. Son unos caraduras. Justamente es un gobierno que hizo bandera de no darle asistencia a personas con discapacidad, son capaces de privarlos de eso, pero”.“Dijeron que la boleta partidaria era para el fraude, perdieron por paliza y no hubo una sola denuncia. Las boletas salieron entre 3 mil y 5 mil millones de pesos, porque las pagan los partidos y nosotros financiamos una parte. Ahora hablamos de 15 mil millones y encima las quieren pagar dos veces.”, concluyó Kicillof.