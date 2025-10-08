8 de octubre de 2025
Habló Santilli tras el revés de la justicia: “Voy a estar donde el presidente me necesite”
El candidato de La Libertad Avanza se pronunció luego de que la justicia sostenga que el primer lugar de la lista le pertenece a Karen Reichardt. El oficialismo apelará la decisión
En una jornada cargada de intensidad debido a si se pueden reimprimir las boletas para la próxima elección del 26 de octubre, el candidato a diputado nacional Diego Santilli se expresó por redes sociales luego de que la justicia rechace el pedido de La Libertad Avanza para que sea el cabeza de lista.
A través de su cuenta de X, el actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires fue contundente al sentenciar que no le importa el lugar que ocupa en la lista, sino que acompaña firmemente el proyecto del presidente.
Allí sentenció: “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite. Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.
Luego chicaneó al kirchnerismo: “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?”.
Allí sostuvo que “queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia”.
También le dejó un mensaje a la población: “Por eso no aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita”.
Esta publicación se da luego de que la justicia rechace el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli sea el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Finamente quedará Karen Reichardt en el primer lugar. Sin embargo, desde el partido de Javier Milei apelarán la decisión.
La resolución, firmada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de los apoderados del espacio libertario que pretendían reordenar la lista para colocar a Santilli, tercero en el orden original, en el primer lugar, argumentando la necesidad de “respetar la paridad de género” establecida por ley.
El magistrado no solo denegó la maniobra, sino que además declaró inconstitucional la aplicación del artículo 7° del Decreto 171/2019 en casos como este, es decir, cuando la vacante se produce en la cabeza de la lista.
Mientras tanto, en La Plata se produjo la audiencia clave para definir si hay chances de reimprimir las boletas. Allí expusieron todos los apoderados partidarios, además de las autoridades de la Junta Electoral. Si bien no tomaron una decisión, la cual se estima que esté entre hoy y el jueves, el juez Ramos Padilla sostuvo que “es muy difícil” llevar a cabo el proceso de reimpresión.