Buenos Aires 8 de octubre de 2025

Salieron las condenas por el intento de magnicidio a CFK: 10 años para Sabag Montiel y 8 para Uliarte

La justicia impuso penas “Los Copitos” por ser los responsables del fallido atentado del 1° de septiembre de 2022, tras un largo juicio que reavivó interrogantes sobre autorías ocultas. Absolvieron a Nicolás Carrizo

