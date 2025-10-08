8 de octubre de 2025
JUDICIALES
Salieron las condenas por el intento de magnicidio a CFK: 10 años para Sabag Montiel y 8 para Uliarte
La justicia impuso penas “Los Copitos” por ser los responsables del fallido atentado del 1° de septiembre de 2022, tras un largo juicio que reavivó interrogantes sobre autorías ocultas. Absolvieron a Nicolás Carrizo
El Tribunal Oral N° 6 que juzgó el intento de asesinato contra Cristina Kirchner dictó sentencia condenatoria para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, al considerarlos coautores del ataque fallido ocurrido frente a su residencia en Recoleta. La resolución judicial marca un avance en una causa que ha generado polémica y especulaciones políticas desde su inicio.
En la sentencia, los jueces les atribuyeron la autoría del delito de tentativa de homicidio agravado, con los agravantes de “alevosía, violencia de género y uso de arma de fuego”. La querella solicitó hasta 15 años de prisión para ambos, aunque resta conocer el monto final que determinará el tribunal.
El hecho que dio origen a esta causa tuvo lugar el 1° de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner se encontraba saludando a sus simpatizantes frente a su departamento en Recoleta. En ese lugar, Sabag Montiel sacó una pistola marca Bersa calibre 7,65 mm y gatilló frente a su rostro dos veces: los disparos no salieron porque el arma no tenía proyectiles en su recámara en ese momento.
Inmediatamente fue reducido por militantes y detenido por fuerzas de seguridad. En tanto, Uliarte abandonó el lugar con disimulo y fue arrestada tres días después, tras análisis de comunicaciones y rastreo de su vínculo con el imputado principal.
El juicio oral contra los imputados se inició el 26 de junio de 2024 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6. Durante el debate, se presentaron más de 300 testigos y se incorporaron mensajes de WhatsApp, peritajes y evidencias telefónicas que mostraron intercambios donde Uliarte habría planteado la idea de un “corchazo” contra Kirchner, junto con expresiones violentas referidas a limpiar el país con sangre.
La fiscalía, representada por Gabriela Baigún, pidió que las penas se unifiquen con una condena previa de Sabag Montiel por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (4 años y 3 meses) para alcanzar un total de hasta 19 años en su contra. En el caso de Uliarte, solicitó una pena unificada de 14 años y dos meses.
Durante los alegatos, los abogados de la expresidenta criticaron la manipulación del teléfono del acusado, que fue reseteado antes de ser peritado, y denunciaron irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas más relevantes. Consideran que aún no se ha investigado con profundidad la posible autoría intelectual del magnicidio fallido.
Cristina Kirchner, como víctima y testigo, reiteró en su declaración la sospecha de que no se juzgaron a los reales instigadores del ataque. Su hipótesis apunta hacia redes políticas que podrían haber impulsado la operación, según planteó ante el tribunal.
Con esta condena, se da un paso decisivo en una causa cargada de simbolismos y debates sobre la justicia, la seguridad institucional y la responsabilidad política. Sin embargo, las dudas sobre quién o quiénes orquestaron el atentado seguirán siendo eje de tensiones y futuras investigaciones.