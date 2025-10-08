8 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Provincia endurece las normas de edificación en la costa atlántica
Una nueva resolución eleva a 150 metros la restricción de construcciones junto al mar y obliga a los municipios a consultar al organismo antes de autorizar obras que modifiquen las riberas.
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires dictó dos resoluciones de alcance costero y fluvial que refuerzan la protección del dominio público hídrico y ordenan la intervención previa del organismo en obras municipales. Ambas normativas fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial. La Resolución de Firma Conjunta N° 1520 modifica el artículo 3° de la Resolución 126/2014 y eleva a 150 metros la franja de restricción para loteos y edificaciones desde la línea de ribera del Mar Argentino en el partido de General Pueyrredón, en sintonía con el artículo 142 del Código de Aguas (Ley 12.257).
El cambio sustituye el retiro de 100 metros que se había aplicado en 2014 tomando como referencia la Ordenanza municipal 8434/91, criterio que —según se fundamenta— ya no se sostiene al no encontrarse otros antecedentes de parcelas con igual tratamiento y por resultar más adecuado al marco provincial vigente de protección de médanos y manejo del recurso hídrico. El artículo ahora vigente prohíbe todo loteo y edificación en 150 metros aledaños al océano y la edificación sobre médanos y cadenas de médanos, incluso a mayor distancia.
Para la modificación, el organismo notificó a las partes con interés directo: Constructora Cromar S.A. (fiduciaria del Fideicomiso La Reserva Explanada) se allanó a elevar la restricción a 150 metros; Bosques del Faro S.R.L. manifestó que la adecuación no afecta sus derechos; y Desarrolladora Baalbek S.A., titular fiduciaria, presentó descargo en el mismo sentido. Con intervención de Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado, la resolución ordena notificar al municipio de General Pueyrredón y publicar en el Boletín Oficial.
En paralelo, la Resolución de Firma Conjunta N° 1521 dispone que, antes de que los municipios autoricen cualquier obra que implique modificaciones materiales y/o jurídicas en riberas marítimas y/o fluviales bonaerenses administradas por convenio, deberá intervenir la Autoridad del Agua conforme las competencias del Código de Aguas y normativa complementaria. La medida se encuadra en el andamiaje histórico de control provincial sobre riberas y unidades turísticas fijado por los decretos 948/70, 8282/87 y 3202/06, y por la Resolución Ministerial 705/07.
La norma recoge observaciones de Fiscalía de Estado para incluir expresamente las alteraciones materiales, además de las jurídicas, y aclarar el alcance sobre inmuebles colindantes con el dominio público, aun cuando estén separados por calles. A su vez, la Dirección de Asuntos Legales precisó que el objeto se circunscribe al sector de dominio público donde se emplazan las Unidades Turísticas Fiscales; las cuestiones relativas a bienes del dominio privado y restricciones administrativas quedarán a análisis de las áreas técnicas.
Con estas medidas, la provincia unifica criterios de resguardo ambiental y urbanístico en la costa atlántica y cursos de agua, evita discrepancias locales con estándares mínimos provinciales y refuerza el control previo sobre proyectos que puedan afectar la línea de ribera, los médanos y la integridad del dominio público hídrico. Ambas resoluciones serán notificadas a los organismos competentes, a los municipios alcanzados y se publicaron en el Boletín Oficial.