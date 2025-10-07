7 de octubre de 2025
MEDIO ORIENTE
Liberaron a los argentinos detenidos en Israel
Los tres connacionales que viajaban en la flotilla humanitaria interceptada antes de llegar a Gaza recuperaron la libertad.
Los tres argentinos que permanecían detenidos tras haber sido interceptada la flotilla humanitaria que buscaba habilitar el paso de ayuda a Gaza fueron liberados y ya están retornando al país.
La diputada electa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) Celeste “Cele” Fierro, el exdiputado cordobés Ezequiel Peressini y el exfuncionario Carlos “Cascote” Bértola recuperaron la libertad tras permanecer bajo arresto por participar de la Flotilla Global Sumud, junto a otro medio millar de personas.
“Mi compañera y diputada argentina secuestrada por el ejército genocida de Israel, ya está libre gracias al reclamo y la movilización en Argentina y el mundo. Es una alegría inmensa”, dijo el exdiputado y coordinador de la Liga Internacional Socialista Alejandro Bodart.
“Cele fue liberada esta madrugada en Jordania, junto a los demás detenidos de Argentina y el resto de la flotilla, y llegará al aeropuerto de Ezeiza mañana miércoles a las 20, luego de protagonizar desde el Adara la mayor misión humanitaria rumbo a Gaza de la historia y de ser secuestrados impunemente junto a Greta, Thiago y la flotilla por el ejército israelí en aguas internacionales”, añadió Bodart.
Se refería a los jóvenes activistas climáticos Greta Thurnberg (sueca) y Thiago Ávila (brasileño), dos de las figuras que participaron de la flotilla humanitaria interceptada por el Ejército israelí cuando se encontraba a apenas 100 millas de la costa gazatí.