Apps
Martes, 7 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
7 de octubre de 2025
MEDIO ORIENTE

Liberaron a los argentinos detenidos en Israel

Los tres connacionales que viajaban en la flotilla humanitaria interceptada antes de llegar a Gaza recuperaron la libertad.

Liberaron a los argentinos detenidos en Israel
Compartir

Los tres argentinos que permanecían detenidos tras haber sido interceptada la flotilla humanitaria que buscaba habilitar el paso de ayuda a Gaza fueron liberados y ya están retornando al país.

La diputada electa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) Celeste “Cele” Fierro, el exdiputado cordobés Ezequiel Peressini y el exfuncionario Carlos “Cascote” Bértola recuperaron la libertad tras permanecer bajo arresto por participar de la Flotilla Global Sumud, junto a otro medio millar de personas.

“Mi compañera y diputada argentina secuestrada por el ejército genocida de Israel, ya está libre gracias al reclamo y la movilización en Argentina y el mundo. Es una alegría inmensa”, dijo el exdiputado y coordinador de la Liga Internacional Socialista Alejandro Bodart.

“Cele fue liberada esta madrugada en Jordania, junto a los demás detenidos de Argentina y el resto de la flotilla, y llegará al aeropuerto de Ezeiza mañana miércoles a las 20, luego de protagonizar desde el Adara la mayor misión humanitaria rumbo a Gaza de la historia y de ser secuestrados impunemente junto a Greta, Thiago y la flotilla por el ejército israelí en aguas internacionales”, añadió Bodart.

Se refería a los jóvenes activistas climáticos Greta Thurnberg (sueca) y Thiago Ávila (brasileño), dos de las figuras que participaron de la flotilla humanitaria interceptada por el Ejército israelí cuando se encontraba a apenas 100 millas de la costa gazatí.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

LA TECLA MAR DEL PLATA

Milei en La Feliz: defendió al sector privado y un fuerte mensaje contra “narcos y chorros”

En medio de la polémica por la renuncia de José Luis Espert, el presidente Javier Milei inauguró la planta de Lamb Weston, citándola como ejemplo del "camino de la libertad". Además, presentó a Santilli como nuevo candidato bonaerense, lanzando una fuerte advertencia a la delincuencia organizada.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof no quiere quedarse sin nafta y piden financiamiento

Proponen regular los sueldos de intendentes y concejales en la Provincia

“Ni para pavimentar una calle”: el delicado presente económico que relató un intendente

Bailó, cantó y lloró: Milei busca el camino para salir del narcoescándalo

El precio de ocultar a Espert: una audiencia clave y qué empresas se frotan las manos

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET