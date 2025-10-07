Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2025 NARCOGATE

Más problemas para Espert: lo imputaron en una causa por presunto lavado de dinero

En el marco por la transferencia de 200.000 dólares que recibió de Fred Machado, el excandidato a diputado nacional fue imputado por una denuncia realizada por Juan Grabois

