7 de octubre de 2025
NARCOGATE
Más problemas para Espert: lo imputaron en una causa por presunto lavado de dinero
En el marco por la transferencia de 200.000 dólares que recibió de Fred Machado, el excandidato a diputado nacional fue imputado por una denuncia realizada por Juan Grabois
El excandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luís Espert, continúa con graves problemas judiciales luego de conocerse la transferencia de 200.000 dólares que recibió de Fred Machado. El estadounidense enfrenta un pedido de extradición que ya fue aceptado por la Corte Suprema y depende de la firma de Javier Milei para que sea investigado en los Estados Unidos.
Pero Espert va de mal en peor. Desde que renunció a su candidatura a diputado nacional, ahora lo imputaron por presunto lavado de dinero del narcotráfico, luego de una denuncia penal realizada por el candidato a diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el legislador libertario y deberá dar explicaciones en la justicia.
El fiscal inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, por presunto lavado de dinero. Esta investigación está vinculada con los 200.000 dólares que Espert habría cobrado en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico Fred Machado. En el marco de esta situación, Estados Unidos le reclama a la Argentina su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.
En el escrito, los denunciantes aseguraron que “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. El mismo candidato a diputado nacional lanzó un polémico mensaje a través de su cuenta de X con respecto a Fred Machado. Tras conocerse su pedido de extradición, Grabois sentenció: “Otro pasito más hacia la verdad y la justicia. La prioridad ahora es garantizar la integridad física de Fred Machado y que se suba rápido a un avión hasta la Corte de Texas. Cualquier demora en firmar la extradición por parte de Milei -tiene 10 días hábiles para hacerlo pero con un milímetro de ética debería firmarla en 5 minutos-, habida cuenta que comparte abogado con Fred Machado, va a ser una muestra clara de que la complicidad no se acaba en el narcodiputado Espert. Va a ser un bochornoso acto de encubrimiento”.
“Eso lo pone en una posición indiscutible de inhabilidad moral para el ejercicio de sus funciones. Compatriotas, esto no es joda. Acá se juega si la Argentina sigue siendo un país o se convierte en un Narcoestado”, añadió el candidato a diputado.
Grabois llevó esta situación a la justicia para que se compruebe si los fondos “rovenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.