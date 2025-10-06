Apps
Kicillof, a dos puntas: se reunió con Daer y Moyano y recibió a artistas e intelectuales

El Gobernador tuvo un encuentro con dirigentes sindicales que le manifestaron su apoyo y luego recibió a referentes del mundo del arte y la Cultura en la Gobernación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió hoy con los sindicalistas Héctor Daer y Hugo Moyano, quienes le brindaron su apoyo de cara a las elecciones legislativas de este mes, en las que el hijo y homónimo del líder camionero, “Huguito” Moyano, es candidato.

“Huguito”, de hecho, también estuvo en el encuentro, tras el cual Daer expresó su “esperanza y compromiso” con el peronismo, que se presenta bajo el sello Fuerza Patria.

“Nos reunimos junto a Hugo Moyano y Hugo Antonio Moyano con el compañero Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para seguir trabajando unidos en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, manifestó Daer, integrante de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Más tarde, Kicillof recibió en la Gobernación bonaerense a un grupo de artistas y referentes del mundo de la cultura, en un encuentro del que también participaron la subsecretaria de Políticas Culturales del gobierno provincial, Victoria Onetto, y la de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, y el director del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.

“En la Argentina se terminó la idea de que este Gobierno nacional puede aplicar un ajuste despiadado contra la educación, la salud y la cultura porque cuenta con un fuerte apoyo popular y la tolerancia de quienes lo padecen”, dijo Kicillof en la ocasión. “Tenemos un desafío muy importante por delante: seguir demostrando que hay otro modelo de provincia y de país, en el que se promueve un Estado que invierte y trabaja para incluir a todos y todas.”
 

