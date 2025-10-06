Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2025 PUENTES

Kicillof, a dos puntas: se reunió con Daer y Moyano y recibió a artistas e intelectuales

El Gobernador tuvo un encuentro con dirigentes sindicales que le manifestaron su apoyo y luego recibió a referentes del mundo del arte y la Cultura en la Gobernación.

Compartir