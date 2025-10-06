Volver | La Tecla Nacionales 6 de octubre de 2025 FLOTILLA SUMUD

Tres argentinos siguen detenidos en Israel tras fracasar la misión humanitaria

La diputada electa Cele Fierro, el exdiputado Ezequiel Peressini y el dirigente y exfuncionario Carlos Bértola aún no fueron liberados. Reclaman una acción del gobierno argentino.

