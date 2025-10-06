Caputo se reunió con Scott Bessent en Washington para avanzar en la cooperación económica

EN LA JUSTICIA

LLA presentó la renuncia de Espert y solicitó reimprimir las boletas con Santilli a la cabeza Tras el escándalo por los vínculos con Fred Machado, el espacio libertario presentó la renuncia de Espert en la justicia electoral. En una misma presentación, solicitó también la reimpresión de boletas con el dirigente PRO como cabeza de lista