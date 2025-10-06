6 de octubre de 2025
NUEVO ENCUENTRO
Caputo se reunió con Scott Bessent en Washington para avanzar en la cooperación económica
El ministro de Economía argentino y el secretario del Tesoro de Estados Unidos dialogaron sobre la continuidad del apoyo financiero al país y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Coincidieron en seguir trabajando de manera conjunta para estabilizar la economía.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantuvo este lunes en Washington una reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, con quien analizó el avance de la situación económica argentina y las perspectivas de cooperación entre ambos países.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Departamento del Tesoro, en el marco de la gira que el funcionario argentino realiza por la capital estadounidense.
Durante la reunión, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de continuar con el diálogo y la coordinación entre los equipos económicos de ambos gobiernos. Según trascendió, Bessent destacó “las productivas conversaciones” que mantiene con Caputo y expresó su intención de seguir fortaleciendo los lazos con la Argentina en materia económica y financiera.
Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda expuso los avances del plan de estabilización y las medidas implementadas para contener la inflación, reducir el déficit fiscal y recuperar la confianza en los mercados internacionales.
En esa línea, el ministro Caputo remarcó la necesidad de sostener el acompañamiento de organismos multilaterales y del sector privado estadounidense en esta etapa de consolidación económica.
El vínculo entre ambos países se ha intensificado desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con sucesivos contactos entre funcionarios del Tesoro norteamericano y del Ministerio de Economía. En ese sentido, el encuentro de este lunes reafirma la intención de profundizar una agenda común orientada a la cooperación técnica y al respaldo financiero para el desarrollo del país.
Bessent y Caputo acordaron mantener abiertas las vías de comunicación para seguir evaluando nuevos mecanismos de colaboración. Desde el entorno del ministro argentino destacaron el clima cordial del encuentro y la predisposición del gobierno estadounidense a acompañar el proceso de recuperación económica impulsado por la administración de Milei.