6 de octubre de 2025
CAMBIO
Favorcito de JP Morgan: ya no se verá el riesgo país minuto a minuto
Una decisión técnica del poderoso banco internacional hace que sólo se pueda conocer el valor de este índice al final de cada día.
En momentos en que el gobierno argentino se encuentra en medio de una negociación con el estadounidense y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un auxilio financiero que permita mantener a flote sus cuentas soberanas, el poderoso banco JP Morgan tomó una decisión técnica que afloja la presión simbólica sobre la administración Milei: quitó a la Argentina del conjunto de países cuyo riesgo país se conoce minuto a minuto.
Morgan retiró a la Argentina del índice Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), que agrupa a los bonos de mercados emergentes cuya cotización se informa en tiempo real a compañías de inversión, de modo que se puede saber minuto a minuto si el riesgo país sube o baja y en qué medida.
Se conoce como “riesgo país” al diferencial entre la tasa de interés que pagan los bonos de una nación comparada con la que pagan los bonos de los Estados Unidos. Cuanto más alta la diferencia, mayor es el riesgo de que esos bonos no sean pagados por la posibilidad de que el país emisor entre en default (cesación de pagos).
Con este cambio, ya no es posible para los inversores suscriptos al EMBI+ especular con la variación del riesgo país argentino a lo largo de un día.
La cotización de los bonos argentinos fue traspasada a otro índice que elabora JP Morgan, el EMBI Global Diversified (EMBIGD).