6 de octubre de 2025
EN LA JUSTICIA
LLA presentó la renuncia de Espert y solicitó reimprimir las boletas con Santilli a la cabeza
Tras el escándalo por los vínculos con Fred Machado, el espacio libertario presentó la renuncia de Espert en la justicia electoral. En una misma presentación, solicitó también la reimpresión de boletas con el dirigente PRO como cabeza de lista
Pese a las intenciones del presidente Javier Milei de sostenerlo como cabeza de lista, La Libertad Avanza presentó oficialmente la renuncia de José Luís Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego del escándalo por la transferencia de Fred Machado por 200.000 dólares.
La presentación fue oficializada por los tres apoderados de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, Juan Osaba y Luciano Gómez Alvariño. En la misma, también solicitan que Diego Santilli sea el primer candidato a diputado nacional y también pidieron la reimpresión de las boletas para el territorio bonaerense.
A su vez, también oficializaron la renuncia de la candidata número 34 en la lista de Diputados nacionales, Lucía Bernardoni, y la quinta diputada suplente, . En el primer anexo de la denuncia, La Libertad Avanza publicó cómo piden que quede la lista de diputados nacionales. Encabezaría la nómina el dirigente PRO Diego Santilli, mientras que en segundo lugar quedaría Karen Reinhardt.
El argumento que presentaron desde La Libertad Avanza para pedir que Diego Santilli sea el primer candidato gira en torno a la Ley de paridad de Género. En los fundamentos jurídicos de la presentación, el espacio de Javier Milei citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde sostienen que “no cabe sino concluir que la única interpretación válida del artículo 70 del decreto 171/2019 es la que postula que, ante la producción de una vacante en la lista de candidatos oficializados, corresponde cubrirla con la persona del mismo género que le sigue en la lista, priorizando al titular; siempre y cuando, realizados los corrimientos correspondientes, la lista quede conformada respetando el requisito de alternancia de género exigido por el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional”.
Por su parte, también solicitaron la reimpresión de la Boleta Única Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, para que aparezca la imagen de Diego Santilli y no la de José Luís Espert. Entre los fundamentos, los libertarios pidieron que “se proceda a la impresión de la Boleta Única Papel ajustada al nuevo orden de candidatos, de modo que la representación gráfica de la oferta electoral refleje con fidelidad la composición jurídica vigente, en resguardo del principio de transparencia, del derecho al sufragio informado y de la buena fe electoral”.
La Libertad Avanza realizó tres peticiones en una resolución a la Justicia electoral: presentar la renuncia de Espert, pedir que Diego Santilli sea quien lo reemplace como cabeza de lista para diputados nacionales y que se reimpriman las boletas para la próxima elección. Todos estos pedidos surgen cuando las BUP ya están impresas casi en su totalidad y comenzaron con la distribución a las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires.
Pese a estos pedidos, los trabajadores de la Junta Electoral que desempeñan funciones para esta elección, continúan distribuyendo las boletas con la cara de José Luís Espert. El peronismo ya había manifestado su rechazo a la reimpresión de boletas.
Por otra parte, también acudieron a la Ley de Paridad de Género para pedir que Diego Santilli sea quien encabece la lista, En segundo lugar quedaría Karen Reinhardt (igual que en la lista que ya está oficializada) mientras que en tercer lugar aparece el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.
Las mujeres de la lista sostendrían su lugar en la nómina como estaba establecido, mientras que los hombre subirían dos escalones. Pareja pasó del quinto al tercer lugar, Alejandro Carrancio del séptimo al quinto y el dirigente PRO Alejandro Finocchiaro, del noveno al séptimo.
Si bien no está confirmado que Santilli sea la cabeza de lista, así quedaría la lista de La Libertad Avanza para la próxima elección en la provincia de Buenos Aires:
1. SANTILLI DIEGO CÉSAR
2. VAZQUEZ KARINA CELIA
3. PAREJA SEBASTIAN MIGUEL
4. HUMENUK GLADYS NOEMI
5. CARRANCIO ALEJANDRO ANGEL
6. LONGO JOHANNA SABRINA
7. FINOCCHIARO ALEJANDRO OSCAR
8. NIVEYRO MIRIAM DEL CARMEN
9. FIGLIUOLO SERGIO DANIEL
10. CASTELNUOVO GISELLE
11. GARCIA ALVARO
12. DE SENSI MARIA FLORENCIA
13. OJEDA JOAQUIN PATRICIO
14. GONZALEZ ESTEVARENA MARIA LUISA
15. URIEN HERNAN
16. VERA ANDREA FERNANDA
17. SANCHEZ WRBA JAVIER
18. TAMAGNO ANA VALERIA
19. TORRES RUBEN DARIO
20. LEON ESPINOSA MARTINA DANIELA
21. SAAVEDRA MARIO OSMAR
22. LERIN BARBARA PATRICIA
23. FERREYRA HUGO ALBERTO
24. CONTE SUSANA GABRIELA
25. SALABERREN IGNACIO ROBERTO
26. CAVALLINI ROXANA ELIZABET MIRNA
27. CREUS EDUARDO HUGO
28. WIDE MIRTA NARZI
29. SELEM DAMIAN ANDRES
30. GARCIA KARINA GABRIELA
31. GREEN LUIS ENRIQUE
32. CANEGALLO PAULA BEATRIZ
33. IMPERATORI MAURICIO
34. BELEN MARIA ALEJANDRA
35. DI FABIO ENZO NICOLÁS