Apps
Lunes, 6 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
6 de octubre de 2025
SORPRENDENTE

El inesperado vínculo entre el triple crimen y el mundo sindical

El fiscal que investiga el caso confirmó que la casa donde ocurrió el horrendo homicidio múltiple es de una sindicalista ligada a Roberto Baradel.

El inesperado vínculo entre el triple crimen y el mundo sindical
Compartir

El fiscal que investiga el horrendo triple crimen de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez confirmó un dato sorprendente: la casa donde fueron asesinadas las tres chicas pertenece a una gremialista cercana al secretario general de la CTA bonaerense, Roberto Baradel.

Se trata de Silvia Almazán, secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), que encabeza Baradel.

El fiscal Adrián Arribas, que tiene a su cargo la investigación del caso, confirmó un dato que había circulado periodísticamente en los últimos días: que la vivienda apodada como “la casa del horror” le pertenece a Almazán.

“Ella es la dueña de la casa. Fue citada a declarar, y declaró”, explicó el funcionario judicial, quien aclaró que la sindicalista no estaba viviendo allí porque “a ella le usurpan la casa”.

Pero los vínculos no terminarían ahí, porque trascendió que la mujer que limpió con lavandina la casa luego del triple crimen narco es hija de una funcionaria provincial: la directora de Gestión Curricular de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires, Fabiana Guerrero.

Celeste González Guerrero, la hija de la funcionaria, contó que le ofrecieron mil dólares para alquilarle la casa por una noche “para realizar una fiesta donde iba a haber alcohol, mujeres y drogas”, según dijo su abogado, Daniel Giaquinta.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

EN LA JUSTICIA

LLA presentó la renuncia de Espert y solicitó reimprimir las boletas con Santilli a la cabeza

Tras el escándalo por los vínculos con Fred Machado, el espacio libertario presentó la renuncia de Espert en la justicia electoral. En una misma presentación, solicitó también la reimpresión de boletas con el dirigente PRO como cabeza de lista

NOTICIAS MÁS VISTAS

Milei se adjudicó la responsabilidad de la condena a CFK y ya tiene una denuncia en su contra

PJ bonaerense: el candidato que suena para suceder a Máximo mientras el tiempo corre

Con el primer lugar de la lista en veremos, LLA apuesta a reimprimir las boletas

El peronismo come pochoclos y la Justicia define sobre la BUP tras la caída de Espert

Intendentes vs. concejos: relación caliente

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET