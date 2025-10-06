6 de octubre de 2025
SORPRENDENTE
El inesperado vínculo entre el triple crimen y el mundo sindical
El fiscal que investiga el caso confirmó que la casa donde ocurrió el horrendo homicidio múltiple es de una sindicalista ligada a Roberto Baradel.
El fiscal que investiga el horrendo triple crimen de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez confirmó un dato sorprendente: la casa donde fueron asesinadas las tres chicas pertenece a una gremialista cercana al secretario general de la CTA bonaerense, Roberto Baradel.
Se trata de Silvia Almazán, secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), que encabeza Baradel.
El fiscal Adrián Arribas, que tiene a su cargo la investigación del caso, confirmó un dato que había circulado periodísticamente en los últimos días: que la vivienda apodada como “la casa del horror” le pertenece a Almazán.
“Ella es la dueña de la casa. Fue citada a declarar, y declaró”, explicó el funcionario judicial, quien aclaró que la sindicalista no estaba viviendo allí porque “a ella le usurpan la casa”.
Pero los vínculos no terminarían ahí, porque trascendió que la mujer que limpió con lavandina la casa luego del triple crimen narco es hija de una funcionaria provincial: la directora de Gestión Curricular de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires, Fabiana Guerrero.
Celeste González Guerrero, la hija de la funcionaria, contó que le ofrecieron mil dólares para alquilarle la casa por una noche “para realizar una fiesta donde iba a haber alcohol, mujeres y drogas”, según dijo su abogado, Daniel Giaquinta.