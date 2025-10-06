6 de octubre de 2025
El campo pidió reglas claras y menos impuestos para volver a crecer
Nicolás Pino aseguró que la Argentina necesita condiciones previsibles para potenciar su capacidad productiva y responder a la demanda mundial de alimentos.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, encabezó el acto de apertura de la 141ª Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria en Bahía Blanca, donde reclamó “estabilidad y libertad productiva” para que el campo pueda responder a la demanda global. “Bahía se puso de pie y eso hay que remarcarlo”, dijo al destacar la recuperación local tras las adversidades climáticas.
En declaraciones que publicó el portal La Nueva, Pino valoró el cambio de clima hacia la producción tras la asunción del nuevo gobierno, aunque advirtió que el sector “no quiere volver a un país donde un gobierno nos diga cómo tenemos que producir”. Reafirmó que el campo es “el sector más competitivo de la Argentina” y pidió que se lo considere “uno más, no el único, para construir un país más amable para todos”.
El titular de la SRA insistió en la necesidad de reducir la presión impositiva y generar condiciones que incentiven la inversión. “Tenemos la responsabilidad de demostrar que las condiciones para volver a ser un gran país se logran sin esta carga de impuestos excesiva”, remarcó.
Durante su discurso, Pino también se refirió a la eliminación temporal de los derechos de exportación anunciada el 22 de septiembre. “Pasamos de un lunes de euforia a la triste sensación de que, a 72 horas del anuncio, no quedaba nada”, lamentó. Reconoció fallas de comunicación y pidió disculpas por la confusión generada.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, José Irastorza, planteó un debate profundo sobre las retenciones, a las que calificó de “gravamen único en el mundo”. “La auténtica solución es la derogación definitiva de los derechos de exportación”, sostuvo, y advirtió que los fondos recaudados deberían destinarse a infraestructura rural, no a rentas generales.
El intendente Federico Susbielles también participó del acto y destacó la resiliencia del sector tras el temporal que afectó la región. Pino cerró su intervención con un llamado a aprovechar la oportunidad histórica que enfrenta el país: “El tren pasa otra vez. El desafío es producir más y mejor para que Argentina vuelva a ocupar un lugar entre los grandes productores del mundo”.