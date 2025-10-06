Apps
Se prevé un nuevo paro de pilotos en la previa del fin de semana largo

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un nuevo cronograma de asambleas en Aeroparque Jorge Newbery que impactará la programación de vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Esta semana La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó que realizará una medida de fuerza en horarios claves, que generará demoras y posibles cancelaciones en los vuelos de cabotaje y regionales para el próximo 9 de octubre.

Las asambleas están programadas para las siguientes fechas:

Jueves 9 de octubre: Las demoras se esperan en la franja horaria de la tarde: de 16 a 20 horas.

Viernes 24 de octubre: El impacto será en la mañana: de 6 a 10 horas.

Aunque las asambleas son parciales, la experiencia indica que la restricción de actividad durante el check-in y el despacho puede paralizar las operaciones, llevando a la reprogramación de vuelos nacionales y al consecuente colapso en el hub principal.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔<br><br>Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración.… <a href="https://t.co/AWhoDjybmy">pic.twitter.com/AWhoDjybmy</a></p>&mdash; APLA (@aplapilotos) <a href="https://twitter.com/aplapilotos/status/1975170926120464686?ref_src=twsrc%5Etfw">October 6, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

A través de las redes sociales, el sindicato informó: "Ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano".

Cabe recordar que, en el mes de junio, el gremio realizó un paro de actividades que afectó las operaciones en los aeropuertos de Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, por "incumplimientos convencionales de la empresa" y por el "prolongado retraso en la pauta salarial".


 

