Se prevé un nuevo paro de pilotos en la previa del fin de semana largo

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un nuevo cronograma de asambleas en Aeroparque Jorge Newbery que impactará la programación de vuelos de Aerolíneas Argentinas.

