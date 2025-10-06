Volver | La Tecla Nacionales 6 de octubre de 2025 ¿LUNES NEGRO?

La salida de Espert tensa los mercados: bonos y riesgo país en alerta

La salida de José Luis Espert de La Libertad Avanza genera incertidumbre en la City, con analistas anticipando volatilidad en bonos soberanos y tipo de cambio desde la apertura del lunes, en un contexto de tensiones preelectorales que ya tensionan la confianza inversora

Compartir