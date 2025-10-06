6 de octubre de 2025
Milei se adjudicó la responsabilidad de la condena a CFK y ya tiene una denuncia en su contra
El presidente Javier Milei se refirió este domingo por la noche a la condena que pesa sobre la exmandataria Cristina Kirchner por la causa Vialidad -fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada de manera perpetua por administración fraudulenta- y lanzó una controvertida frase sobre la independencia de la Justicia.
Mientras analizaba la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como diputado bonaerense, el jefe de Estado habló de una “operación del kirchnerismo”, que está “recrudecido por la sentencia” y “tira con lo que hay”.
En esa línea, consideró: “Les puedo asegurar que esta es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que [Cristina Kirchner] vaya presa”. A ello, el conductor Luis Majul repreguntó: “Pero usted no se mete con la Justicia”. “Ahí está el problema. Yo no me meto con la Justicia”, contestó Milei.
Y completó: “Les puedo asegurar que si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia... Si hubiera arreglado con la Justicia para que no la metan presa, yo no estaría padeciendo esto”.
Durante el resto de la entrevista, el jefe de Estado profundizó respecto de la decisión de Espert de dar un paso al costado. Dijo que estuvo asociada a la dificultad de sostener la campaña tras la denuncia por vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico, pero afirmó que “no duda de su honorabilidad”.
“Abuso de autoridad”
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Gerardo Milei por el presunto delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal. Según explicó, el propio jefe de Estado reconoció públicamente: “Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa”.
Para Dalbón, esa declaración no constituye una simple opinión política, sino la “admisión de un acto de poder ilegal” que coloca al Presidente “por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional”. En esa línea, sostuvo que Milei se habría atribuido una facultad reservada al Poder Judicial, configurando así una violación explícita de la división de poderes.
El letrado también invocó el artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, que habilita la revisión de sentencias firmes cuando se pruebe la falsedad o ilegitimidad de la prueba. “Si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, la sentencia dictada bajo esa influencia carece de validez”, argumentó.
“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente, que la prisión de Cristina fue política y que el poder sigue usando el Código Penal como arma”, agregó Dalbón.
En ese sentido, el abogado aseguró que en cualquier “país serio” una confesión de esa magnitud “bastaría para iniciar un juicio político al Presidente”. Además, vinculó la frase con el accionar de jueces, fiscales y dirigentes que, según denunció, coordinaron con el gobierno de Mauricio Macri en el marco de lo que definió como una estrategia de persecución judicial contra la principal dirigente opositora.
“La bala que no salió y el fallo que sí saldrá son pruebas sobradas de que Cristina es una presa política. Vamos a pulverizar el lawfare y saldrán todas las denuncias contra quienes participaron de él”, remató Dalbón en su presentación.