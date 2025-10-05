Las repercusiones tras el paso al costado de José Luis Espert

La Tecla
POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO— José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025
Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.
En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la…
Diego Santilli también posteó un mensaje tras la renuncia, estando en duda si será él quien efectivamente encabece la lista del armado libertario.
El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.— Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025
Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont
No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.— Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025
El camino es duro, pero es el correcto.
Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.
Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país
La “renuncia” de Espert es un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado. No borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de Milei con el caso Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba…— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 5, 2025
Para nosotros siempre estuvieron los argentinos por delante de cualquier interés personal o especulación electoral.— Sebastián Pareja (@SPareja_) October 5, 2025
¿Es duro? ¿Requiere de esfuerzo? Si. Siempre lo dijimos pero es el único camino.
Hemos emprendido el camino de la verdad y las consecuencias que esa decisión… https://t.co/dFfkWUrF1S
CHAU.— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 5, 2025
Bien por la Argentina. Que no avance la libertad de los que se financian y se esconden atrás de narcotraficantes.— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 5, 2025
Ahora no va a tener fueros: que actúe la justicia!
Se metió con todos, amenazó a todos, “cárcel o o bala”.
Ahora espero que “el que las hace las paga” sea real.… https://t.co/hDgFEy3SrX
Milei, el verdadero responsable de:— Julia Strada (@Juli_Strada) October 5, 2025
1) estafar con Libra por 100 millones de dólares
2) robarle el 3% a discapacitados con su hermana Karina
3) encubrir al narcodiputado Espert
Me alegro, yo no quería discutir sobre Espert, quiero construir futuro.— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) October 5, 2025
Esta campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre no podían girar solo en torno a José Luis Espert, el candidato de La Libertad Avanza, porque así no íbamos a hablar de lo que importa.…
Buena actitud la de Espert. La causa es infinitamente más importante que todos y cada uno de los individuos que la defienden. Muchos deberían tomar nota. Salvo que entre sus intereses no se encuentre el de defenderla.— DAN (@GordoDan_) October 5, 2025
Adiós José Luis.
El capricho de Milei de sostener la candidatura de #EspertNarco nos va a costar más de 100 palos verdes. Ya se gastaron 43 millones más el IVA (52.000) y ahora, la reimpresión nos va a salir 14 millones más.— Jimena López (@MaJimenaLopezOk) October 5, 2025
Todo esto mientras no hay plata para los jubilados, las universidades ni… https://t.co/v3PgdGL37k
Vale menos que un tuit de Espert. https://t.co/QbzqHaCsMp— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 5, 2025
👋Chau Espert. Se termino tu carrera de NarcoDiputado.— Romina Del Plá (@RominaDelPla) October 5, 2025
Es una buena noticia para los trabajadores y los luchadores a quienes te cansaste de amenazarnos con cárcel o bala.
Ahora, hay que terminar con el gobierno de Milei.
LA DIFERENCIA ES MORAL— Julián Bussetti (@julian_bussetti) October 5, 2025
Cuando hay alguien sospechado de algún ilícito se aparta hasta que se investigue como pasó con Espert. El kirchnerismo, en cambio, los sostiene y te terminan vendiendo falopa en las ambulancias. No se dejen psicopatear nunca por un kuka, no somos lo mismo. pic.twitter.com/AX3xwZnf9r
SI ESPERT NO PUEDE SER CANDIDATO, TAMPOCO PUEDE SER DIPUTADO— Facundo Manes (@ManesF) October 5, 2025
El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una… pic.twitter.com/qkuJR0RA2v
Alejados de los problemas que aquejan a los argentinos y mientras se investiga el financiamiento narco a José Luis Espert, ellos siguen de joda como si nada pasara. Son irresponsables o cómplices, o ambos.— Maria Eugenia Talerico (@eugetale) October 5, 2025
Mientras los narcos avancen, la Argentina retrocede.
Esta elección tenés… pic.twitter.com/W4I9UIG2E8
La diferencia es que yo hago campaña en el tren y Espert la hacía en el avión de un narco. Yo quiero mejorar el transporte público y Espert quiere engordar su billetera. Por eso no me bajo y no me voy a bajar. https://t.co/IoWtuC8ZMB pic.twitter.com/wjcMu7IQd2— Sixto (@sixtocristiani) October 5, 2025