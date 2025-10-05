Las repercusiones tras el paso al costado de José Luis Espert

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.



Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025

No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.



El camino es duro, pero es el correcto.



Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.



Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

La “renuncia” de Espert es un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado. No borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de Milei con el caso Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 5, 2025

Para nosotros siempre estuvieron los argentinos por delante de cualquier interés personal o especulación electoral.



¿Es duro? ¿Requiere de esfuerzo? Si. Siempre lo dijimos pero es el único camino.



Hemos emprendido el camino de la verdad y las consecuencias que esa decisión… https://t.co/dFfkWUrF1S — Sebastián Pareja (@SPareja_) October 5, 2025

CHAU. — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 5, 2025

Bien por la Argentina. Que no avance la libertad de los que se financian y se esconden atrás de narcotraficantes.

Ahora no va a tener fueros: que actúe la justicia!

Se metió con todos, amenazó a todos, “cárcel o o bala”.

Ahora espero que “el que las hace las paga” sea real.… https://t.co/hDgFEy3SrX — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 5, 2025

Milei, el verdadero responsable de:



1) estafar con Libra por 100 millones de dólares

2) robarle el 3% a discapacitados con su hermana Karina

3) encubrir al narcodiputado Espert — Julia Strada (@Juli_Strada) October 5, 2025

Me alegro, yo no quería discutir sobre Espert, quiero construir futuro.



Esta campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre no podían girar solo en torno a José Luis Espert, el candidato de La Libertad Avanza, porque así no íbamos a hablar de lo que importa.… — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) October 5, 2025

Buena actitud la de Espert. La causa es infinitamente más importante que todos y cada uno de los individuos que la defienden. Muchos deberían tomar nota. Salvo que entre sus intereses no se encuentre el de defenderla.



Adiós José Luis. — DAN (@GordoDan_) October 5, 2025

El capricho de Milei de sostener la candidatura de #EspertNarco nos va a costar más de 100 palos verdes. Ya se gastaron 43 millones más el IVA (52.000) y ahora, la reimpresión nos va a salir 14 millones más.

Todo esto mientras no hay plata para los jubilados, las universidades ni… https://t.co/v3PgdGL37k — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) October 5, 2025

Vale menos que un tuit de Espert. https://t.co/QbzqHaCsMp — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 5, 2025

👋Chau Espert. Se termino tu carrera de NarcoDiputado.

Es una buena noticia para los trabajadores y los luchadores a quienes te cansaste de amenazarnos con cárcel o bala.

Ahora, hay que terminar con el gobierno de Milei. — Romina Del Plá (@RominaDelPla) October 5, 2025

LA DIFERENCIA ES MORAL



Cuando hay alguien sospechado de algún ilícito se aparta hasta que se investigue como pasó con Espert. El kirchnerismo, en cambio, los sostiene y te terminan vendiendo falopa en las ambulancias. No se dejen psicopatear nunca por un kuka, no somos lo mismo. pic.twitter.com/AX3xwZnf9r — Julián Bussetti (@julian_bussetti) October 5, 2025

SI ESPERT NO PUEDE SER CANDIDATO, TAMPOCO PUEDE SER DIPUTADO



El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una… pic.twitter.com/qkuJR0RA2v — Facundo Manes (@ManesF) October 5, 2025

Alejados de los problemas que aquejan a los argentinos y mientras se investiga el financiamiento narco a José Luis Espert, ellos siguen de joda como si nada pasara. Son irresponsables o cómplices, o ambos.



Mientras los narcos avancen, la Argentina retrocede.



Esta elección tenés… pic.twitter.com/W4I9UIG2E8 — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) October 5, 2025