Domingo, 5 octubre 2025
5 de octubre de 2025
Las repercusiones tras el paso al costado de José Luis Espert

La renuncia de Espert sorprendió durante la noche del domingo, y distintos referentes del ecosistema político nacional y bonaerense manifestaron su opinión del hecho.

La renuncia de Espert trascendió por un posteo en sus redes sociales en donde afirmó que "esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

También indicó que "el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".
 

Tras el posteo del legislador, todo el arco político hizo uso de las redes sociales para dar su pensamiento sobre el escándalo y el paso al costado del candidato. Uno de los primeros de hacer eco del posteo fue el mismo presidente, Javier Milei.
 Diego Santilli también posteó un mensaje tras la renuncia, estando en duda si será él quien efectivamente encabece la lista del armado libertario.
 

Luego, referentes tanto de la oposición como del oficialismo se posicionaron sobre el hecho, yendo desde destacar la integridad del espacio libertario, o denunciar los vínculos de la política con el narcotráfico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

