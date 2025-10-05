Apps
Domingo, 5 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
5 de octubre de 2025
LEGISLATIVAS 2025

La incógnita en torno a las boletas luego de la renuncia de Espert

Con la renuncia de José Luis Espert oficializada, ahora se abre un escenario electoral más que incómodo para el oficialismo. Deberá resolverse si LLA decide impulsar la re-impresión de las boletas que llevan el rostro del legislador para que coincidan con la nueva lista.

La incógnita en torno a las boletas luego de la renuncia de Espert
Compartir

Con la renuncia de José Luis Espert oficializada, ahora se abre un escenario electoral más que incómodo para el oficialismo. 

El 26 de octubre será el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) y la incógnita principal en estas horas es la posibilidad de la re-impresión de las boletas, ya que el material impreso cuenta con el rostro de Espert y, por los corrimientos, la nueva cabeza de lista sería Diego Santilli.

Tras el paso al costado del funcionario, se conoció un dato crucial: si La Libertad Avanza decide re-imprimir las boletas, el costo ascendería a 14 mil millones de pesos, cifra que no se coincide con la línea oficialista de cuidar el equilibrio fiscal.

Sin la boleta única, los partidos eran los responsables de imprimir y distribuir boletas, lo que permitía las modificaciones en caso de renuncias o corrimientos, como sucedió con el caso de Fernando Niembro en 2015.

Ahora, las reimpresiones corren por cuenta del Estado, lo que pone al espacio libertario contra la espada y la pared.

Minutos después de la confirmación de la renuncia de Espert, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto que haría que, en caso de reimprimir las boletas, el costo lo tenga que afrontar La Libertad Avanza.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

LLA EN CRISIS

Tras el escándalo se bajó Espert y Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

El legislador publicó un posteo en sus redes donde oficializó la baja de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, afirmando que fue aceptada por Javier Milei. "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo", afirmó.

NOTICIAS MÁS VISTAS

CTERA prepara un paro nacional docente en rechazo al ajuste educativo

Quién es Fred Machado: el narco patagónico que podría arruinarle la elección a LLA

Embarrados y enojados

El Gobierno llega a octubre con alta desaprobación y un clima político adverso

Milei domina el debate político digital

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET