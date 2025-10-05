La incógnita en torno a las boletas luego de la renuncia de Espert

LLA EN CRISIS

Tras el escándalo se bajó Espert y Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza El legislador publicó un posteo en sus redes donde oficializó la baja de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, afirmando que fue aceptada por Javier Milei. "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo", afirmó.