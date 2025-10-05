Tras el escándalo se bajó Espert y Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza

LEGISLATIVAS 2025
POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO— José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025
Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.
En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la…
Con la renuncia de Espert oficializada, el corrimiento de los nombres está en dudas.
El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.— Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025
Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont