Tras el escándalo se bajó Espert y Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza

LEGISLATIVAS 2025

La incógnita en torno a las boletas luego de la renuncia de Espert Con la renuncia de José Luis Espert oficializada, ahora se abre un escenario electoral más que incómodo para el oficialismo. Deberá resolverse si LLA decide impulsar la re-impresión de las boletas que llevan el rostro del legislador para que coincidan con la nueva lista.