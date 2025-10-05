Apps
5 octubre 2025
5 de octubre de 2025
LLA EN CRISIS

Tras el escándalo se bajó Espert y Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza

El legislador publicó un posteo en sus redes donde oficializó la baja de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, afirmando que fue aceptada por Javier Milei. "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo", afirmó.

José Luis Espert, primero en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, confirmó la baja de su candidatura luego de el escándalo por sus vínculos con "Fred" Machado, empresario detenido por causas de narcotráfico.

La renuncia ocurre tras días en los que el candidato estuvo en el ojo de la opinión pública tras conocerse que recibió una transferencia por 200.000 dólares por parte del empresario.

La documentación figura en las bases de datos oficiales de Estados Unidos, y fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. 

Espert trató de defenderse, primero fingiendo total desconocimiento de la causa, para luego afirmar que había recibido esa suma, pero por un "asesoramiento". 

Finalmente, tras varios intentos de limpiar su imagen, el legislador decidió dar un paso al costado con un posteo en sus redes sociales. 

En el mismo afirmó que "esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

También indicó que "el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".
 
El presidente Javier Milei también hizo uso de las redes para hacer eco del explosivo anuncio. Citando la renuncia de Espert, afirmó que "el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".

También explicitó que "esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros".

Finalmente, cerró su post diciendo que "aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede".
 Con la renuncia de Espert oficializada, el corrimiento de los nombres está en dudas.

La Libertad Avanza se aferra a la ley de paridad de género. Si ese es el caso, eso indicaría que Diego Santilli, actual número tres, pasaría a encabezar la lista del espacio libertario.

La carta de los libertarios está dispuesta por en el artículo 7 del Decreto 171/2019 de paridad de género en ámbitos de representación política. El artículo en cuestión afirma lo siguiente:

"ARTÍCULO 7°.- Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar la agrupación política o en su caso la Justicia Electoral, los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias".

Sin embargo, en 2019, tras el fallecimiento del primer candidato titular a senador nacional de la Alianza Juntos por el Cambio Distrito Neuquén, Horacio Rodolfo Quiroga, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el primer lugar sea ocupado por la segunda candidata, Lucila Crexell, y no por Mario Pablo Cervi, siguiente varón en la lista.

De no poder aferrarse a este recurso, todo indicaría que desde el espacio libertario impulsarían la renuncia de Karen Reichardt para ratificar a Santilli como cabeza de lista.



 

