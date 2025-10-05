Radares en Río Negro: sospechas y millones en danza

Embarrados y enojados El 2025 volvió a ser un mal año para el campo en la Provincia debido a las serias inundaciones que afectaron al sector. Los productores demostraron su descontento ante los reclamos que se renuevan año tras año. Falta de obras, caminos rurales devastados, retenciones cero para pocos y la mirada de los actores del agro bonaerense.