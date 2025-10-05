Volver | La Tecla Nacionales 5 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Quién es Fred Machado: el narco patagónico que podría arruinarle la elección a LLA

Empresario nacido en Trelew, residente en Viedma y conectado con la política rionegrina y nacional, hoy enfrenta una causa por narcotráfico en EE.UU. y es el centro del escándalo por los U$S 200.000 que recibió José Luis Espert. Su vínculo con el diputado pone en riesgo la imagen de La Libertad Avanza en campaña para los comicios legislativos de octubre

Compartir