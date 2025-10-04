4 de octubre de 2025
“ROTO”
Espert lloró y dijo que Milei le encomendó que “duplique la apuesta”
El diputado y candidato libertario, en el ojo de la tormenta por sus vínculos con Fred Machado, se quebró durante una entrevista: dijo que siente “en algún lugar roto” por los ataques y aseguró que probará que su inocencia “es total”. También repartió insultos para el kirchnerismo y Grabois, que le respondió con dureza.
El diputado nacional y principal candidato de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo 26, José Luis Espert, rompió en llanto esta tarde durante una entrevista por radio, en la que dijo que se siente “en algún lugar roto” por las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, y lanzó insultos hacia el kirchnerismo y en particular hacia el también candidato Juan Grabois, que viene haciendo hincapié en esas relaciones.
Espert calificó a Grabois de “hijo de puta” y a los kirchneristas de “basuras” y dijo que la elección legislativa es “la última oportunidad” de impedir que vuelvan los “orcos”.
También dijo que el presidente de la Nación, Javier Milei, no sólo lo respaldó en lugar de pedirle que se bajara de la candidatura, como se especulaba en la política y el periodismo, sino que le encomendó que “duplique la apuesta”.
Entrevistado por Gabriel Anello en Radio Mitre, Espert dijo que tuvo “toda una vida de laburo” y que apenas arrancó en la política “era narco”, en referencia a las acusaciones por su vínculo con Alfredo “Fred” Machado, un argentino con pedido de extradición desde Estados Unidos por acusaciones de facilitación del narcotráfico, fraude y lavado de activos.
Los cuestionamientos arreciaron tras conocerse indicios de que el diputado había recibido, hace cinco años, un pago de 200.000 dólares a través de la estructura empresaria de Machado. Espert inicialmente no quiso confirmarlo ni negarlo pero tras aparecer un registro certificado por un experto en la Justicia estadounidense, admitió haberlo recibido, diciendo que fue un pago por un trabajo de consultoría para una empresa minera, que no llegó a finalizar.
El candidato dijo que los que lo acusan son “una manga de delincuentes” pero enfatizó: “Les vamos a ganar”. Y aseguró que demostrará en la Justicia que su inocencia “es total”.
Sin embargo, durante la entrevista llegó más lejos en sus admisiones que en ocasiones anteriores. Dijo, por ejemplo, que el contrato con la minera lo firmó con el propio Fred Machado (él afirma que en aquel momento ignoraba completamente que el hombre estuviera acusado de relaciones con el narcotráfico). También reconoció haber estado en la casa de Machado.
La respuesta de Grabois
A través de una publicación en X (antes Twitter), Grabois salió al cruce de las declaraciones de Espert, con duras críticas. “Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lastima, das asco”, escribió. “Te sacamos la careta pero tenés la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez.”
“Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por todos los que murieron por el narcotráfico que te financia, que te burlaste de los vulnerables, que denigraste a mujeres embarazadas, que festejaste la crueldad. Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca como te aferraste al delincuente común con el que huiste en moto”, añadió el dirigente de Argentina Humana.