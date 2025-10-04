Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de octubre de 2025 DIERON EL SÍ

Revisarán los discos rígidos de la “jueza de Dios”

Los fiscales y la querella lograron la autorización para que se haga un peritaje sobre los dispositivos. Buscan información que podría comprometer aun más a Julieta Makintach por la filmación de un documental durante el primer juicio por la muerte de Maradona.

