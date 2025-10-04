4 de octubre de 2025
DIERON EL SÍ
Revisarán los discos rígidos de la “jueza de Dios”
Los fiscales y la querella lograron la autorización para que se haga un peritaje sobre los dispositivos. Buscan información que podría comprometer aun más a Julieta Makintach por la filmación de un documental durante el primer juicio por la muerte de Maradona.
La Justicia revisará los dos discos rígidos que la jueza Julieta Makintach, que actuó en el juicio por la muerte del futbolista Diego Maradona, tenía en su despacho, en busca de elementos relacionados con la filmación de un documental centrado en la magistrada durante las audiencias.
Ahora suspendida y sometida a una causa penal, además de enfrentar un pedido de jury, Makintach iba a ser la protagonista de una producción llamada Justicia Divina. La revelación de las filmaciones que se realizaron en secreto para ese fin derivó en su suspensión y acusación penal, la apertura del camino hacia el jury y la anulación del juicio para iniciar otro con un nuevo tribunal.
El juez de garantías que interviene en la causa contra Makintach, Esteban Rossignoli, dio la autorización para que los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Amallo ordenen la inspección de las memorias informáticas. Los abogados querellantes Fernando Burlando y Rodolfo Baqué también habían pedido el peritaje.
Los discos están almacenados en la Delegación de Tecnología Informática de San Isidro.
Rossignoli explicitó que sólo se podrán incorporar a la causa los datos que tengan vinculación estricta con los hechos que se investigan.