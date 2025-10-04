4 de octubre de 2025
INSEGURIDAD
Un concejal de Olavarría recibió un disparo durante un asalto
El edil, que también es comerciante, fue atacado cuando realizaba un reparto. Lo balearon en una pierna. Fue internado y está fuera de peligro. Habrían identificado al agresor.
Un concejal de Olavarría fue baleado en un asalto que sufrió mientras realizaba un reparto y debió ser internado, aunque su vida no corre peligro, según se informó.
Se trata de Javier Frías, edil del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) que además es comerciante, y que fue abordado por un delincuente mientras realizaba un reparto de mercadería en el barrio Independencia de la ciudad cabecera de ese distrito del centro de la provincia de Buenos Aires.
Frías fue golpeado por el maleante que, además, le disparó en una pierna, hiriéndolo a la altura de la tibia.
El concejal y comerciante debió ser trasladado al hospital municipal Héctor Cura, donde fue asistido y donde permanece internado.
La Municipalidad informó que Frías se encuentra en una situación clínicamente estable y que no corre peligro.
El fiscal Cristian Urlezaga, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 7 de Olavarría, quedó a cargo de la investigación. Según trascendió, el agresor de Frías ya estaría identificado.