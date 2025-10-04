Volver | La Tecla Municipios 4 de octubre de 2025 INSEGURIDAD

Un concejal de Olavarría recibió un disparo durante un asalto

El edil, que también es comerciante, fue atacado cuando realizaba un reparto. Lo balearon en una pierna. Fue internado y está fuera de peligro. Habrían identificado al agresor.

