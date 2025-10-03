Volver | La Tecla Nacionales 3 de octubre de 2025 “ACUSACIÓN GRAVE”

Habló Fred Machado y apeló al principio de inocencia

El hombre sospechado de narcotráfico, que le habría pagado 200.000 dólares a Espert, dijo que está “a derecho” y que su situación se resolverá en la Justicia y no en la prensa.

