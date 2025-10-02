Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2025 EN BAHÍA BLANCA

Conte Grand advirtió que el narcotráfico tuvo un crecimiento “desmesurado”

El procurador general bonaerense dijo que la Justicia provincial “viene trabajando en forma profesional y organizada” contra el narcomenudeo. Y destacó que el avance de los narcos genera un aumento de la violencia en los delitos.

