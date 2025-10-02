Apps
Jueves, 2 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
2 de octubre de 2025
EN BAHÍA BLANCA

Conte Grand advirtió que el narcotráfico tuvo un crecimiento “desmesurado”

El procurador general bonaerense dijo que la Justicia provincial “viene trabajando en forma profesional y organizada” contra el narcomenudeo. Y destacó que el avance de los narcos genera un aumento de la violencia en los delitos.

Conte Grand advirtió que el narcotráfico tuvo un crecimiento “desmesurado”
Compartir

El procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, advirtió que el narcotráfico tuvo un crecimiento “desmesurado” y que su expansión en la provincia de Buenos Aires hizo que creciera la violencia en los delitos.

Durante una visita a Bahía Blanca, y entrevistado por la señal local LU2, Conte Grand dijo que el avance de la narcocriminalidad “ha sido muy significativo” y que la Justicia provincial “viene trabajando” para combatir el narcomenudeo, que es el tema que le atañe (la Justicia federal es la que actúa en los casos de tráfico a gran escala).

“La Justicia provincial viene trabajando en el ámbito de su competencia, que es el narcomenudeo, en forma profesional y de manera organizada, articulando con la Justicia federal en lo que se denomina equipos conjuntos de investigación. En Bahía Blanca se constituyó uno hace un par de años. Estamos satisfechos y la articulación es muy buena. La tarea es constante, pero sin ninguna duda el crecimiento del narcotráfico ha sido desmesurado”, puntualizó el funcionario.

Conte Grand, que tiene a su cargo a todos los fiscales bonaerenses, apuntó al crecimiento de esta forma delictiva como causa del aumento de la violencia en los delitos.

“Ahora se invisibiliza la situación, pero estos procesos aberrantes con que nos hemos enfrentado, y que ponen a la población en estado de vilo, son una manifestación de lo que viene sucediendo en distintos ámbitos desde hace ya bastante tiempo”, dijo el procurador, en referencia al triple crimen de las chicas asesinadas en Florencio Varela en lo que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó como “narcofemicidios”.

“Hay un crecimiento importante de los hechos delictivos vinculados a la violencia. No tanto cuantitativamente como en lo que respecta a la creciente violencia y el acceso progresivo y constante del narcotráfico en distintos lugares de nuestra provincia”, advirtió Conte Grand.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ROSCA LEGISLATIVA

Senado: con el endeudamiento afuera, hay cuarto intermedio sin fijación horaria

El oficialismo no consiguió las voluntades suficientes para que se trate el proyecto pedido por el Gobernador. La convocatoria se mantiene, pero sin la iniciativa del Ejecutivo. Solicitaron un cuarto intermedio para continuar con las negociaciones

NOTICIAS MÁS VISTAS

Senado: con el endeudamiento afuera, hay cuarto intermedio sin fijación horaria

Se viene el tractorazo: productores convocan a movilizar en distritos del interior

La visita sin foto, las lealtades en discusión y las cuentas pendientes en el peronismo

La candidatura de Espert está en la mira tras suspender un acto en La Plata

Levantaron el programa de Pampita y se desató el escándalo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET