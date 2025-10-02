2 de octubre de 2025
EN BAHÍA BLANCA
Conte Grand advirtió que el narcotráfico tuvo un crecimiento “desmesurado”
El procurador general bonaerense dijo que la Justicia provincial “viene trabajando en forma profesional y organizada” contra el narcomenudeo. Y destacó que el avance de los narcos genera un aumento de la violencia en los delitos.
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, advirtió que el narcotráfico tuvo un crecimiento “desmesurado” y que su expansión en la provincia de Buenos Aires hizo que creciera la violencia en los delitos.
Durante una visita a Bahía Blanca, y entrevistado por la señal local LU2, Conte Grand dijo que el avance de la narcocriminalidad “ha sido muy significativo” y que la Justicia provincial “viene trabajando” para combatir el narcomenudeo, que es el tema que le atañe (la Justicia federal es la que actúa en los casos de tráfico a gran escala).
“La Justicia provincial viene trabajando en el ámbito de su competencia, que es el narcomenudeo, en forma profesional y de manera organizada, articulando con la Justicia federal en lo que se denomina equipos conjuntos de investigación. En Bahía Blanca se constituyó uno hace un par de años. Estamos satisfechos y la articulación es muy buena. La tarea es constante, pero sin ninguna duda el crecimiento del narcotráfico ha sido desmesurado”, puntualizó el funcionario.
Conte Grand, que tiene a su cargo a todos los fiscales bonaerenses, apuntó al crecimiento de esta forma delictiva como causa del aumento de la violencia en los delitos.
“Ahora se invisibiliza la situación, pero estos procesos aberrantes con que nos hemos enfrentado, y que ponen a la población en estado de vilo, son una manifestación de lo que viene sucediendo en distintos ámbitos desde hace ya bastante tiempo”, dijo el procurador, en referencia al triple crimen de las chicas asesinadas en Florencio Varela en lo que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó como “narcofemicidios”.
“Hay un crecimiento importante de los hechos delictivos vinculados a la violencia. No tanto cuantitativamente como en lo que respecta a la creciente violencia y el acceso progresivo y constante del narcotráfico en distintos lugares de nuestra provincia”, advirtió Conte Grand.