2 de octubre de 2025

Preparados para recibir a los chorros: cansados de reclamar, vecinos platenses se armaron

La Asamblea Vecinal de Los Hornos advirtió que la inseguridad recrudeció con al menos siete entraderas en el último mes. Reclaman más patrulleros, operativos sostenidos y la creación de una subcomisaría largamente postergada, mientras tanto, los vecinos se resguardan armados y múltiples cámaras

