La crisis no pega un ojo: despidos, protestas y tensión en la planta de Bedtime

El conflicto laboral en la empresa de colchones y sommiers BedTime escaló en la localidad bonaerense de Tortuguitas tras el despido de 16 trabajadores. Como respuesta, los operarios mantienen desde el miércoles un bloqueo en el ingreso al depósito y se declararon en asamblea permanente, mientras denuncian que la firma proyecta otros 35 despidos.

