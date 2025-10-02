2 de octubre de 2025
TORTUGUITAS
La crisis no pega un ojo: despidos, protestas y tensión en la planta de Bedtime
El conflicto laboral en la empresa de colchones y sommiers BedTime escaló en la localidad bonaerense de Tortuguitas tras el despido de 16 trabajadores. Como respuesta, los operarios mantienen desde el miércoles un bloqueo en el ingreso al depósito y se declararon en asamblea permanente, mientras denuncian que la firma proyecta otros 35 despidos.
“Estamos pasando la noche en los portones del depósito. No existe la crisis que la empresa inventa para justificar los despidos. No hay baja en las ventas ni falta de trabajo”, expresaron en un comunicado.
La medida de fuerza paralizó también la planta de Pacheco, donde los trabajadores reclaman la reincorporación inmediata de los despedidos. Durante la jornada, denunciaron además la presencia de efectivos policiales, a quienes acusaron de amedrentamiento. “Nos tiraron los patrulleros encima de forma innecesaria, cuando lo único que pedimos es defender nuestros puestos de trabajo y el ingreso para nuestras familias”, remarcaron.
El antecedente del conflicto no es nuevo. Según recordaron los operarios, años atrás la patronal intentó reducir la planta a la mitad y pagar solo el 60% de los salarios a quienes permanecieran activos. Hoy, los trabajadores sostienen que la empresa busca nuevamente trasladar un supuesto ajuste sobre sus espaldas.
En un contexto de creciente tensión laboral en distintos sectores industriales, con sindicatos que advierten por un incremento en los despidos y suspensiones, el caso BedTime se convierte en otro capítulo de la pulseada entre trabajadores, empresas y gobierno.