Caminos rurales, el barro donde naufraga la gestión

Con 500 kilómetros intransitables, productores y vecinos denuncian abandono total. El EMVIAL carece de equipamiento, la tasa específica se multiplicó, pero la flota de máquinas se achicó. Además, ni las delegaciones, ni el Municipio, ni la Provincia asumen el costo político de una infraestructura que sostiene la producción y la vida cotidiana en el cordón frutihortícola.

