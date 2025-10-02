Volver | La Tecla Nacionales 2 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Fallo a favor de Ginóbili: ordenan a mapuches entregar tierras en Villa La Angostura

Un juez civil condenó a la comunidad Paicil Antriao a restituir en 30 días un terreno del cerro Belvedere al exbasquetbolista, que lo adquirió en 2004 para un emprendimiento inmobiliario. Desde la comunidad aborigen ya adelantaron que se apelará la decisión

Compartir