Miércoles negro para la economía de Milei: subió el dólar y bajaron las acciones

El riesgo país trepó hasta los 1230 puntos y la divisa oficial cerró a 1450 pesos. Las acciones y bonos argentinos en caída; los dólares financieros, arriba de los $ 1500.

