Dardos desde adentro: Bullrich salió a pedirle explicaciones a Espert

Luego de la denuncia que salpica al primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, la ministra de Seguridad de la Nación encendió la interna oficialista y le pidió a Espert que de detalles sobre su vínculo con Fred Machado.

