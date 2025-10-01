1 de octubre de 2025
INTERNA LIBERTARIA
Dardos desde adentro: Bullrich salió a pedirle explicaciones a Espert
Luego de la denuncia que salpica al primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, la ministra de Seguridad de la Nación encendió la interna oficialista y le pidió a Espert que de detalles sobre su vínculo con Fred Machado.
Lejos de estar en un momento de paz, La Libertad Avanza sufre los coletazos de la derrota y la interna dentro del oficialismo continúa. Tras la caída en las elecciones bonaerenses por más de 13 puntos ante Fuerza Patria, el espacio del presidente Javier Milei atraviesa momentos complicados en materia económica y política.
A poco menos de un mes para el desarrollo de las elecciones legislativas en todo el país, la justicia de los Estados Unidos reveló una transferencia bancaria de 200.000 dólares que realizó Fred Machado (investigado y detenido por narcotráfico) a José Luís Espert en el año 2020.
El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires esquivó las preguntas relacionadas al tema, al relacionarlo como una “opereta kirchnerista”. Pese al respaldo por parte de Javier Milei, La Libertad Avanza debió suspender el acto que tenía previsto para este sábado en San Isidro.
En ese sentido, y para encender la interna dentro del oficialismo nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó declaraciones picantes contra el actual presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación.
Allí sentenció: “No se pueden aceptar conductas que lo asocien con actividades ilícitas”. Y añadió: “Resulta admisible que un candidato cercano al Presidente pueda ser sospechado de haber recibido financiamiento proveniente de esa actividad ilegal”.
“Bueno, a ver, hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla”, añadió la funcionaria de Javier Milei y candidata a senadora por CABA.
La dirigente con pasado en el PRO disparó munición gruesa contra el candidato libertario: “Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco”.
La campaña de La Libertad Avanza en suelo bonaerense tiene sus complicaciones. En Tres Arroyos realizaron muchas críticas al espacio del presidente y chicanearon con el escándalo de las coimas en la ANDIS. Luego tuvo que suspender su visita a varios distritos bonaerenses, como ocurrirá con el acto en San Isidro previsto para el próximo sábado y que iba a contar con la presencia del presidente Javier Milei.
Espert estuvo en Olavarría junto a Diego Santilli el pasado martes y esquivó todo tipo de referencia a este escándalo que salpica al candidato libertario.