Un patrimonio que se desmorona: histórico cementerio bonaerense se cae a pedazos

Una fachada sostenida por una bandeja, techos destrozados y filtraciones sobre nichos: el cementerio La Loma, patrimonio arquitectónico e hito de la fe marplatense, es la postal más cruda de la desidia del EMSUR. Con la desidia y negligencia del funcionario casta Santiago Bonifatti, el ente no solo mantiene la gestión del descuido inaugurada hace años, sino que lo cronifica, menospreciando el dolor de la ciudadanía marplatense.

