Triple crimen de Varela: nueve detenidos, nuevas pistas y novedades del caso

“Pequeño J” fue detenido en las ultimas horas, apuntado como el aparente jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las víctimas. Al mismo tiempo, su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, también fue aprehendido.

