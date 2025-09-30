30 de septiembre de 2025
EN PERÚ
Detuvieron a “Pequeño J”, acusado del triple femicidio
La Policía bonaerense y la peruana arrestaron a quien está sospechado de ser el autor intelectual del horrendo crimen de Lara, Brenda y Morena.
El presunto narcotraficante conocido como “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de las chicas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela en lo que se especula que fue una venganza narco, fue detenido hoy en Perú, en un operativo conjunto entre la Policía bonaerense y la Policía Nacional peruana.
El recién detenido, cuyo nombre real es Tony Janzen Valverde Victoriano, y su supuesto cómplice Matías Ozorio serían extraditados en breve a la Argentina, para quedar a disposición del fiscal de la causa, Adrián Arribas.
Otras siete personas habían sido arrestadas en el marco de la investigación del horrendo hecho, que incluyó graves torturas y que habría sido transmitido en vivo a un grupo de más de cuarenta personas.
Además de Valverde y Ozorio, permanecen detenidos Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.
Este viernes se practicará un peritaje sobre los teléfonos celulares de esas siete personas.