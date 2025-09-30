Apps
JUDICIALES

Condenaron a Julio De Vido a cuatro años de cárcel y tiene que devolver 5.5 millones de dólares

El exministro de Planificación de Cristina Kirchner fue condenado en la causa por la compra de Gas Natural Licuado. La justicia lo encontró culpable del delito de administración fraudulenta agravada por pagar comisiones a un privado

Otro revés judicial sufrió el exministro de Planificación durante los gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, al ser condenado a cuatro años de prisión en una causa por importar Gas Natural Licuado (GNL). 

A su vez, los condenados deberán abonar una suma de cinco millones y medio de dólares como reparación de la maniobra fraudulenta. Se trata de la tercera condena que sufre el funcionario cercano a Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Las anteriores fueron por la tragedia de Once, por la compra de trenes a España que no estaban aptos para su utilización, además de la Causa Vialidad, pero fue absuelto de la misma.

Además de debido fueron condenados a tres años y seis meses de prisión el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio Roberto Baratta y a tres años el empresario que intermedió en la compra del GNL, Nicolás Dromi San Martino. De Vido y Baratta deberán cumplir la condena en prisión, mientras que para San Martino es en suspenso.

En esa línea, San Martino deberá cumplir una serie de pautas, entre ellas hacer un curso de ética pública para el sector privado. La condena a los funcionarios kirchneristas fue dictada por el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.

El TOF 7 dictaminó que los funcionarios fueron culpables en el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y entre los tres condenados deberán devolverle al estado nacional cinco millones y medio de dólares en concepto de reparación por esta situación

El veredicto se leyó por videoconferencia en la que estuvieron presentes De Vido y el resto de los acusados. Según indicaron en el juicio los fundamentos del veredicto se conocerán el próximo 28 de noviembre. A partir de allí, los abogados defensores tendrán la posibilidad de apelar la sentencia y allí pasar a la Cámara Federal de Casación Penal.

 

