30 de septiembre de 2025 JUDICIALES

Condenaron a Julio De Vido a cuatro años de cárcel y tiene que devolver 5.5 millones de dólares

El exministro de Planificación de Cristina Kirchner fue condenado en la causa por la compra de Gas Natural Licuado. La justicia lo encontró culpable del delito de administración fraudulenta agravada por pagar comisiones a un privado

