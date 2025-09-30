Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2025 ENTREVISTA

Federico González: “El que no llega a fin de mes es Milei”

El analista político y consultor dijo a “Desconfiados” que el respiro que le dio al gobierno la ayuda prometida por Donald Trump no le alcanzará para obtener una victoria en las urnas porque “esas cosas no llegan al bolsillo de la gente”, y vaticinó una derrota contundente para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

