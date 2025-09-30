Muestra de respaldo: el presidente volverá a reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca

La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 30, 2025

El mismo será el próximo 14 de octubre en el Salón Oval de la Casa Blanca, en lo que se trata de una clara muestra de respaldo de los Estados Unidos a la Argentina, frente a la compleja situación en los mercados, el aumento del dólar y la suba del riesgo país.En la última visita de la delegación argentina a los Estados Unidos, hubo reuniones entre el ministro de Economía, Luís Caputo con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI); Kristalina Georgieva, donde analizaron el salvataje financiero que diseñó Scott Bessent, secretario del Tesoro.Para confirmar el encuentro entre ambos presidentes, hubo una comunicación oficial de la Cancillería nacional: “La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”.“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos. El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.”, añadieron en un comunicado que difundieron a través de las redes sociales de la Cancillería.El mismo fue reposteado por el propio presidente, quien remarcó que la reunión se lleve a cabo en el Salón Oval de la Casa Blanca.Desde el gobierno de los Estados Unidos, de la mano del secretario del Tesoro Scott Bessent, hay tres canales de ayuda ofrecidos: swap, standby y compras en el mercado ante una emergencia financiera. Todos ellos tienen que ser negociados durante la próxima gira presidencial por tierras norteamericanas.