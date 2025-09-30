Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2025 "OTRA OPERACION MAS"

"Chimentos de peluquería": Milei descartó las acusaciones “ridículas” contra Espert

El presidente Javier Milei defendió a su candidato en la provincia de Buenos Aires. "Lo que sorprende es que aparece justo ahora en este contexto, son cosas raras", afirmó. Además, defendió a su hermana Karina y aseguró que los audios de Diego Spagnuolo son falsos.

