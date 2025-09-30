Apps
Martes, 30 septiembre 2025
30 de septiembre de 2025
Uno por uno, quiénes son los detenidos y qué rol cumplieron en el triple crimen de Varela

El brutal asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez continúa bajo investigación. Hasta la fecha, la Justicia busca a los presuntos autores del crimen.

Uno por uno, quiénes son los detenidos y qué rol cumplieron en el triple crimen de Varela
La causa por el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela sigue arrojando sospechosos y pistas que acerca a la Justicia cada vez más a los involucrados. Hasta el momento, siete son las personas detenidas por el macabro asesinato.

Dos de los sospechosos presos están apuntados por haber limpiado la escena del crimen, otros dos por su vinculación a la propiedad donde fueron encontrados los cuerpos.

Otro de ellos por conducir la camioneta donde fueron vistas las víctimas con vida por última vez, otro por haber cavado los pozos para los entierros y otra por su vínculo con el conductor de la camioneta.

Uno por uno, los siete detenidos

Ariel Giménez

La investigación detalla que fue contratado para cavar el pozo séptico en el cual aparecieron los cuerpos de las jóvenes. Las declaraciones de dos vecinos de la zona resultaron cruciales para su identificación y captura.

Lázaro Víctor Sotacuro

El acusado fue señalado como la persona que condujo la camioneta blanca que se utilizó para trasladar a las chicas y a los integrantes de la banda narco. Tras su captura, fue trasladado inicialmente a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy y, recientemente, derivado a la provincia de Buenos Aires, donde permanece alojado en el penal de Ezeiza.

Miguel Ángel Villanueva Silva

Villanueva Silva es el dueño de la casa en el barrio La Esperanza donde aparecieron los cuerpos. Su último domicilio registrado en el DNI coincide con ese mismo asentamiento.

Magalí Celeste González Guerrero

Fue detenida junto a él en un hotel de la zona. Se presentó como arrepentida, pero hasta el momento ha evitado dar nombres en su declaración ante la Justicia.

Daniela Iara Ibarra

Arrestada junto a Villanueva Silva y González Guerrero en el hotel. Su domicilio también se encuentra en Florencio Varela. Asimismo, se investiga una posible conexión con narcos que operan en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Maximiliano Andrés Parra

A él junto a Ibarra los detuvieron in fraganti cuando estaban limpiando la escena del crimen. Ambos viven en diferentes domicilio del barrio Santa Rosa, en Florencio Varela.

Florencia Ibáñez

Reconoció que viajaba en el vehículo blanco que se utilizó como apoyo en el secuestro y posterior asesinato de las tres víctimas.
 

