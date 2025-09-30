Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2025 JUSTICIA

Uno por uno, quiénes son los detenidos y qué rol cumplieron en el triple crimen de Varela

El brutal asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez continúa bajo investigación. Hasta la fecha, la Justicia busca a los presuntos autores del crimen.

Compartir