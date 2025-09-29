29 de septiembre de 2025
DATOS OFICIALES
"Un proceso totalmente transparente”: Bianco cerró el ciclo electoral 2025 en la Provincia
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio por concluido el ciclo electoral 2025, destacando la transparencia del proceso y la amplia ventaja de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, con un escrutinio rápido, participación del 61% y un gasto inferior al previsto para las elecciones nacionales.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la Gobernación para dar por concluido el ciclo electoral 2025 en la provincia de Buenos Aires, acompañado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.
Bianco aseguró que se trató de un proceso “totalmente transparente” y con “muy pocas denuncias”. Según sus datos, la participación alcanzó el 61% del padrón y Fuerza Patria logró el 47,4% de los votos, seguida por La Libertad Avanza con el 33,8%, lo que marca una diferencia de 13,6 puntos a nivel provincial.
En términos territoriales, la fuerza oficialista se impuso en 100 de los 135 municipios y en 92 distritos en la categoría concejales. La diferencia más amplia se dio en la Tercera Sección Electoral, donde Fuerza Patria obtuvo el 54% frente al 28,6% de la oposición liberal, que ganó en la Quinta y Sexta Sección Electoral.
“Fue la primera vez en 20 años que nuestra fuerza política gana una elección legislativa intermedia en Buenos Aires”, destacó Bianco, quien resaltó además que el escrutinio provisorio se realizó “en tiempo récord”, con el 83% de las mesas contabilizadas a las 21 horas.
El ministro subrayó la eficiencia del sistema de boleta de papel, que permitió un costo total del proceso de 85 mil millones de pesos, muy por debajo de lo previsto a nivel nacional. “Quedó demostrado que con boleta de papel no hay fraude y además se gasta menos”, enfatizó.
Finalmente, Bianco agradeció la colaboración de la Junta Electoral, la Cámara Nacional Electoral, el juez Alejo Ramos Padilla, el comando electoral y la Policía Bonaerense, dejando así formalmente cerrado el capítulo electoral 2025 y preparando la asunción de los nuevos legisladores, concejales y consejeros escolares en diciembre.