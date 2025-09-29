Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2025 DATOS OFICIALES

"Un proceso totalmente transparente”: Bianco cerró el ciclo electoral 2025 en la Provincia

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio por concluido el ciclo electoral 2025, destacando la transparencia del proceso y la amplia ventaja de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, con un escrutinio rápido, participación del 61% y un gasto inferior al previsto para las elecciones nacionales.

Compartir