Nacionales 29 de septiembre de 2025

La provincia de Buenos Aires extendió el uso del certificado en trámite aprobado para manejar

Esta medida responde a la falta de insumos para imprimir las licencias físicas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

