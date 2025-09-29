Apps
Nacionales
29 de septiembre de 2025
La provincia de Buenos Aires extendió el uso del certificado en trámite aprobado para manejar

Esta medida responde a la falta de insumos para imprimir las licencias físicas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires resolvió extender hasta el 30 de noviembre la validez del “Certificado de Trámite Aprobado”, documento que se entrega a los conductores que finalizaron correctamente el trámite de renovación de la licencia de conducir.

La resolución, firmada por el director provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Lucas Migliavacca, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense. 

Según se detalla, la medida responde a la falta de provisión de tarjetas plásticas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), situación que afecta directamente la emisión de licencias físicas en distintos Centros de Emisión del territorio provincial.

Desde la cartera de Transporte provincial explicaron que la medida busca evitar perjuicios a los ciudadanos que completaron sus trámites en tiempo y forma, pero se ven imposibilitados de recibir la licencia por problemas de abastecimiento nacional.

Además, remarcaron que los controles viales en rutas y calles bonaerenses deben reconocer la validez del certificado, que incluye los datos personales del conductor y la categoría habilitada, por lo que no corresponde aplicar sanciones mientras esté vigente la prórroga.


 

