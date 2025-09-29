Volver | La Tecla Nacionales 29 de septiembre de 2025 CUENTA REGRESIVA

Milei se pone la campaña al hombro e inicia una intensa recorrida por las provincias

A menos de un mes de las elecciones legislativas, Javier Milei inicia en Ushuaia una intensa gira por el interior del país para respaldar a sus candidatos, recuperar protagonismo político y disputar el control del Congreso frente a Fuerza Patria.

Compartir