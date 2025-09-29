Apps
Milei se pone la campaña al hombro e inicia una intensa recorrida por las provincias

A menos de un mes de las elecciones legislativas, Javier Milei inicia en Ushuaia una intensa gira por el interior del país para respaldar a sus candidatos, recuperar protagonismo político y disputar el control del Congreso frente a Fuerza Patria.

El presidente Javier Milei visitará este lunes la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, en un nuevo acto de campaña con el objetivo de respaldar a sus candidatos locales y encender la recta final rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió Milei en su cuenta de X al confirmar la visita, que marcará el inicio de una serie de recorridas por al menos diez provincias en las próximas semanas.

En la ciudad fueguina, el mandatario acompañará a Agustín Coto, aspirante al Senado, y a Miguel Rodríguez, candidato a Diputados, con una agenda que incluirá caminatas, visitas a zonas estratégicas y contacto directo con los vecinos. “A las 18 vamos a hacer la presentación con la gente. La agenda está casi cerrada, habrá más actividades durante el día”, anticipó Coto en declaraciones radiales.

El plan de campaña contempla un ritmo vertiginoso: una provincia cada tres días hasta el cierre en Córdoba, donde Milei ya había lanzado oficialmente la campaña. En carpeta están Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro y puntos clave de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata.

Con esta ofensiva federal, La Libertad Avanza busca recuperar el impulso que lo llevó a la presidencia en 2023 y disputar voto a voto el control del Congreso frente a Fuerza Patria, que se impuso con claridad en las últimas elecciones bonaerenses.

