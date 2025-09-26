Volver | La Tecla Nacionales 26 de septiembre de 2025 EN CABA

Primero la Patria hará un plenario para analizar la crisis

La agrupación se reunirá en la sede de la UMET para discutir el panorama económico y “y el retroceso significativo de los derechos sociales, laborales y económicos bajo el gobierno de Javier Milei”.

