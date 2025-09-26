Apps
Viernes, 26 septiembre 2025
26 de septiembre de 2025
Primero la Patria hará un plenario para analizar la crisis

La agrupación se reunirá en la sede de la UMET para discutir el panorama económico y “y el retroceso significativo de los derechos sociales, laborales y económicos bajo el gobierno de Javier Milei”.

La agrupación Primero la Patria realizará el martes su primer plenario de candidatos de cara a las elecciones de octubre.

Participarán dirigentes de todo el país quienes expondrán su mirada sobre la crisis económica y el retroceso significativo de los derechos sociales, laborales y económicos bajo el gobierno de Javier Milei.

La cita es el próximo martes a las 18 en la sede de la Universidad Metropolitana para le Educación y el Trabajo (UMET), en Sarmiento 2037, ciudad de Buenos Aires.

Primero la Patria es un espacio federal que “aboga por un peronismo federal y transformador, donde primero está la patria para volver a representar la esperanza, anhelos e intereses de las mayorías del pueblo argentino”, manifestaron desde la agrupación.

Entre los referentes de este colectivo peronista, que reconoce el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, se encuentran Gisela Marziotta, Nicolás Trotta, Carlos Castagneto, Guillermo Snopek, Sergio Uñac, Matías Barroetaveña, Blanca Osuna y otros.
 

