26 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025
Escrutinio definitivo: la justicia oficializó los resultados de las legislativas
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados definitivos de la última contienda bonaerense, donde Fuerza Patria se impuso con comodidad frente a La Libertad Avanza
Casi tres semanas después de que se desarrollasen las elecciones legislativas en toda la provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral publicó los resultados del escrutinio definitivo realizado en La Plata.
Sin mayores modificaciones, se confirmó que Fuerza Patria logró la mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, mientras que se mantiene como la primera minoría en Diputados. El peronismo se impuso en seis de las ocho secciones (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava), mientras que La Libertad Avanza logró imponerse en la (Quinta y Sexta).
De acuerdo a la resolución firmada por la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, su vicepresidenta, Ana María Bourimborde, y los vocales Eduardo Delbés, Gustavo De Santis, y Federico Thea, la Junta declaró la validez de las elecciones realizadas el 7 de septiembre de 2025.
A su vez, también aprobó “las actas de escrutinio definitivo de las mesas de electores argentinos y extranjeros de la provincia de Buenos Aires correspondiente a las elecciones provinciales del 7/9/25, que se encuentran agregadas a la presente, por sección electoral y orden alfabético de los distritos electorales que componen cada sección”.
Y declaró “incorporadas como parte integrante de esta resolución, las planillas que contienen las adjudicaciones de cargos legislativos y municipales”.
A continuación, todos los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones de la provincia de Buenos Aires.