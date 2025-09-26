Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de septiembre de 2025 ELECCIONES 2025

Escrutinio definitivo: la justicia oficializó los resultados de las legislativas

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados definitivos de la última contienda bonaerense, donde Fuerza Patria se impuso con comodidad frente a La Libertad Avanza

