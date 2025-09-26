Volver | La Tecla Municipios 26 de septiembre de 2025 VÍA LIBRE

Intendente del Conurbano tiene luz verde para una nueva Policía Municipal

Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó la creación del nuevo cuerpo, que estará equipada con armas de baja letalidad. Además, se crea una Escuela de Policía a cargo del municipio.

