26 de septiembre de 2025
VÍA LIBRE
Intendente del Conurbano tiene luz verde para una nueva Policía Municipal
Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó la creación del nuevo cuerpo, que estará equipada con armas de baja letalidad. Además, se crea una Escuela de Policía a cargo del municipio.
El Concejo Deliberante de Avellaneda, distrito gobernado por el intendente peronista Jorge Ferraresi, avanzó con la creación de una nueva Policía Municipal, que estará equipada con armas de baja letalidad, popularmente conocidas como Taser.
La iniciativa, que fue rechazada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y Avellaneda Primero, contempla que los integrantes del futuro cuerpo pueda llevar a cabo detenciones y monitorear el cumplimiento de leyes y ordenanzas municipales.
La iniciativa fue aprobada con los votos de los ediles de Unión por la Patria y Juntos, siendo rechazada por los concejales de La Libertad Avanza, Patricia Ventosa, del PRO, Yésica Argañaraz, y de Avellaneda Primero, Damián Paz.
En el articulado expresa que la jefatura de la nueva fuerza estará ejercida por un subsecretario designado por el intendente municipal, y el rango de ingreso contemplado es de entre 18 a 35 años.
Desde la comuna del Conurbano recordaron que la creación de esta fuerza policial fue una promesa de campaña realizada por el propio Ferraresi, e implica, además, la creación de la Escuela de Policía de la ciudad, que estará a cargo del municipio.
El presidente del bloque oficialista, José Alessi, señaló que si bien “la solución a la inseguridad no son más policías, esto es lo que el municipio puede hacer”, recordando que esta propuesta “fue plebiscitada en la última elección”.