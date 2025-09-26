Volver | La Tecla Municipios 26 de septiembre de 2025 TODO ROTO

"No me voy a pintar de violeta”: los amarillos se plantan y marcan distancia en los Concejos

Tras las elecciones, crece la tensión entre el PRO y LLA y parece que los lazos se cortaron. En los Concejos de San Martín y Bahía Blanca los concejales del PRO cuestionan la estrategia de campaña de La Libertad Avanza y confirman que no se sumarán a los bloques violetas.

