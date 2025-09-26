26 de septiembre de 2025
TODO ROTO
"No me voy a pintar de violeta”: los amarillos se plantan y marcan distancia en los Concejos
Tras las elecciones, crece la tensión entre el PRO y LLA y parece que los lazos se cortaron. En los Concejos de San Martín y Bahía Blanca los concejales del PRO cuestionan la estrategia de campaña de La Libertad Avanza y confirman que no se sumarán a los bloques violetas.
Pasaron las elecciones, pero las heridas en la oposición aún no cicatrizan. En San Martín y Bahía Blanca, dirigentes del PRO dejaron en claro que, pese a coincidir con algunos lineamientos de La Libertad Avanza, no tienen intenciones de diluir su identidad política ni formar parte del bloque libertario en los Concejos Deliberantes.
En San Martín, el concejal jorgemacrista Andrés Petrillo fue tajante: “No me voy a pintar de violeta, voy a seguir siendo del PRO”. Con esas palabras, marcó distancia del espacio libertario y cuestionó la estrategia de campaña centrada en el lema “Kirchnerismo nunca más”.
“Fue errático ese eje discursivo. Hay muchos temas que preocupan a los vecinos: seguridad, educación, salud pública, infraestructura… no podemos seguir con barrios sin cloacas en pleno 2025”, enfatizó. Además, criticó que durante la campaña “ningunearon al PRO” y redujeron a sus dirigentes a “meros observadores”.
Petrillo también expresó su decepción por los casos de presunta corrupción, como el escándalo Libra y las coimas en la ANDIS: “Esas cuestiones tiran por la borda las principales bases del armado libertario y le pegan en la línea de flotación”, sentenció.
La tensión no es exclusiva de San Martín. En Bahía Blanca, la concejala Gisela Caputo, electa por La Libertad Avanza con el 46,68% de los votos, anunció que no integrará el bloque libertario: “Yo sigo siendo del PRO, no hay una fusión”, aclaró en La Brújula TV.
Caputo confirmó que la idea es mantener un bloque PRO propio en el Concejo Deliberante, aunque garantizó que seguirán “trabajando en conjunto” con los libertarios en temas puntuales.
Con este escenario, el armado libertario enfrenta un desafío político: ordenar sus bancas y construir mayoría sin la integración plena del PRO. Petrillo incluso advirtió que la unidad opositora dependerá de la capacidad del líder libertario Daniel Mollo para “unificar las voluntades de todos los ediles”.
Mientras tanto, el PRO busca fortalecerse como fuerza diferenciada y mira con expectativa el posible regreso de Mauricio Macri a la conducción partidaria. “El PRO nunca dejó de tener su propio espacio partidario y eso mismo vamos a hacer en los Concejos Deliberantes”, ratificó Caputo.