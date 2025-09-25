Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2025 ADICCIONES

Julieta Calmels: “Estamos construyendo salud con dignidad”

En diálogo con “Desconfiados”, la subsecretaria de Salud Mental del gobierno bonaerense destacó la inversión en el área a contramano del ajuste de Milei y, en particular, la creación de la primera residencia para jóvenes adictos, que se inauguró hoy.

