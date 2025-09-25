25 de septiembre de 2025
ADICCIONES
Julieta Calmels: “Estamos construyendo salud con dignidad”
En diálogo con “Desconfiados”, la subsecretaria de Salud Mental del gobierno bonaerense destacó la inversión en el área a contramano del ajuste de Milei y, en particular, la creación de la primera residencia para jóvenes adictos, que se inauguró hoy.
La secretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos del gobierno bonaerense, Julieta Calmels, destacó la inauguración de la primera unidad residencial para jóvenes adictos, en Melchor Romero, y los “esfuerzos desmedidos” que está realizando el gobernador Axel Kicillof para sostener y ampliar el sistema de salud en un contexto de ajuste por parte de la Nación.
En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Calmels dijo que “ampliar un sistema de salud no es una tarea simple”, especialmente cuando “las políticas del gobierno nacional no hacen más que profundizar y agravar” cuestiones como el consumo de drogas, la depresión y el suicidio.
La funcionaria del Ministerio de Salud, que hoy estuvo presente junto al ministro Nicolás Kreplak en la inauguración de la primera residencia para jóvenes adictos, en la localidad platense de Melchor Romero, subrayó que “históricamente el Estado no se había dado una política tan central en este tema”.
Calmels destacó “la dignidad con la que se está construyendo salud” en la Provincia y dijo que la nueva unidad residencial “es un lugar muy lindo, muy luminoso y bien equipado”. Y señaló que Kicillof “viene haciendo esfuerzos desmedidos” para sostener el sistema y “además, en este contexto tan adverso, ampliarlo”, a pesar del ajuste ejecutado por el presidente Javier Milei.
La construcción de la nueva residencia “es producto, también, del sostenimiento de la obra pública en la provincia de Buenos Aires, y de una apuesta a la salud como un derecho real para los bonaerenses”, dijo Calmels.