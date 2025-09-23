Larroque: "Milei cree que tiene que profundizar el rumbo y la gente le dijo no"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad,, visitó los estudios depara dialogar cony dejó sus consideraciones sobre el momento que atraviesa tanto la provincia de Buenos Aires como el país.En modo de adelanto a la entrevista que saldrá en la edición impresa de lade la próxima semana, el funcionario provincial habló sobre la elección del 7 de septiembre. En ese sentido, sostuvo: “El resultado significa un desahogo y de alguna manera un mensaje de cordura del pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el marco de tanta confusión, tanto caos y todos los padecimientos que ha generado la política de Milei”.“Desde ya que considero que esto, que fue particularmente despectivo con la provincia de Buenos Aires, en función de su pelea, o de la pelea de Milei con Axel, con el gobernador”, añadió.Asimismo, indicó: “Creo que más allá de ese rechazo, por supuesto, o ese límite que se le pone a las políticas nacionales, me parece que hay un reconocimiento también porque estamos hablando de una elección más que gana Axel. En este caso una intermedia, que. Una elección que no solo cobró dimensión nacional, sino que también tomó relevancia internacional”.También remarcó que “tuvo que ver con expresar un rechazo, por supuesto, pero también porque había una boleta, una opción, que permitía que la gente acuda y quecomo figura central”.Más adelante, Larroque se refirió a la figura de Axel Kicillof y consideró: “Creo que se ha consolidado, sin duda. Me parece que él definió una estrategia, la sostuvo, y de alguna manera el resultado certifica esa capacidad. Creo que, ha sido un triunfo de punta a punta”.“Finalmente se demostró el acierto de la definición tomada por Axel, de la iniciativa, y creo queporque alguien dentro del espacio pudo poner orden en un momento de mucha confusión y dispersión en el seno del peronismo. Entonces abogo para que se reconozca esa capacidad”, agregó.El Ministro de Desarrollo de la Comunidad resaltó que “a nosotros, también tenemos que ser muy humildes y no confundirnos, pero eso por supuesto no quiere decir que desconozcamos que se la jugó toda Axel, y que le salió”.En cuanto a las, expresó que “es una campaña bonaerense en el marco de una elección nacional. El otro día estuvimos todos reunidos en Ensenada con los candidatos, candidatas, los intendentes, intendentas, inclusive con quienes son candidatos en distritos donde el peronismo no cuenta con intendente o intendenta, y la verdad es que fue una reunión muy linda, muy emotiva, obviamente porque venimos al calor de un triunfo en la provincial, y eso facilita de alguna manera las cosas”.“Ahora todo es mucho más fácil porque el resultado provincial ha marcado un escenario, un contexto, y creo”, dijo. Además, señaló que “el gobierno nacional debería tomar nota. Estamos viendo estos días de zigzagueos, idas y vueltas con la complejidad del caso, hay que ver cómo repercuten esos movimientos en el electorado, pero nosotros tenemos que trabajar para volver a ganar, sin duda”.“Todos sabemos quey que en el caso nuestro pudimos sostener y aumentar inclusive nuestra base electoral, pero bueno, queda un mes, todo puede pasar”, afirmó Larroque.Finalmente, el Ministro resaltó: “Creo que. Pareciera que estamos yendo hacia un precipicio y el gobierno decidió acelerar, eso me parece que es preocupante en términos de que con las mismas recetas nos vamos a modificar la situación.”.“Venimos de una crisis muy profunda porque Milei llegó a la presidencia y eso sí me duele, me preocupa. Y creo que con el triunfo de Axel el otro día, con el ‘axelazo’ como digo, me parece que”, concluyó.